Francisco Sagasti sobre campañas: “En poco tiempo se emitirán protocolos”

Escrito por Erik Rivera y Damián Retamozo

El Gobierno del presidente Francisco Sagasti aún no aprueba los protocolos anticovid para el proceso electoral pero los tendrá muy pronto. Sagasti anunció ayer que “en muy poco tiempo” el Gobierno dará a conocer “un conjunto de protocolos para guiar la campaña y el proceso electoral”.

Entretanto, los candidatos presidenciales y parlamentarios desarrollan sus campañas librados a sus propios criterios sanitarios en diversas regiones del país.

De otro lado, el primer mandatario ratificó que mantendrá el 11 de abril de 2021 como la fecha inamovible para los comicios.

Sagasti declaró brevemente a la prensa luego de recibir la donación, en Lurín, de tres plantas de oxígeno medicinal fabricado por la empresa peruana Modasa en colaboración con la Comisión Episcopal Peruana, la USIL, la Sociedad Nacional de Industrial, el Ministerio de Salud y otras entidades de la sociedad civil.

Acuña se reúne con De Soto pero niega a alianza

César Acuña Peralta, líder de Alianza Para el Progreso (APP), no tuvo problemas ayer en reconocer que se ha reunido con su adversario electoral Hernando de Soto (Avanza País) en los últimos días.

El candidato presidencial de APP dijo que no veía nada malo en que los políticos en carrera electoral conversen y atribuyó los diálogos con De Soto a su talante “amiguero”.

“Yo tengo amistad con Hernando de Soto. Soy muy amiguero. Me gusta la amistad. Me gusta conversar con toda la gente. No es malo que los candidatos conversen. Los políticos, hoy más que nunca, tienen que conversar y evitar enfrentamientos (…). Queremos un presidente dialogante”, dijo Acuña a RPP en Chiclayo, donde desarrolla su campaña por estos días.

Al ser consultado sobre una posible alianza antes de la primera vuelta con De Soto, la descartó. Cabe recordar que, al momento, la candidatura de Acuña ha sido excluida en primera instancia y está pendiente un pronunciamiento final del pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

“Todavía es muy prematuro hablar de alianzas. De aquí al 11 de abril todos queremos ganar. Pero yo creo que nadie se puede sentar a hacer una alianza sin haber pasado la primera vuelta”, manifestó.

Salaverry arremete contra el partido morado

En opinión del candidato de Somos Perú, Daniel Salaverry, no hay ninguna duda de que este es el Gobierno del Partido Morado y, como tal, el presidente Francisco Sagasti debería empezar a tomar decisiones desde ahora. “No podemos darnos el lujo de perder un minuto más”, dijo.

“Es imposible que digan que este no es el Gobierno del Partido Morado. El señor Sagasti es fundador del Partido Morado, el señor Sagasti es congresista del Partido Morado, es vicepresidente en la plancha presidencial de Julio Guzmán”, comentó Salaverry en canal N.

A su juicio, el gobierno de Sagasti cometió una serie de errores como dejar sin efecto los hospitales COVID-19, el no renovar los contratos a los médicos y especialistas del sector salud y desactivar el Plan Tayta implementado durante el gobierno de Martín Vizcarra.

En cuanto a una posible postergación de las elecciones establecidas para el 11 de abril de 2021, el candidato de Somos Perú no la descartó de plano .

“Hace un par de meses yo opinaba que el proceso debería continuar; hoy en vista del incremento de los casos de contagio y de las muertes que están habiendo, creo que hay que ir viendo cómo va evolucionando este problema y esta crisis”, señaló.

De Soto presentará hoy su visión del país

Hoy, desde la 7:00 de la noche, el economista Hernando de Soto, candidato presidencial de Avanza País, realizará con sus partidarios y simpatizantes un “mitin virtual” en el que presentará su “visión sobre el futuro de nuestro país en mi primer mitin virtual”.

Anunció, sin ofrecer detalles, que explicará a la ciudadanía “las soluciones que aportaremos desde el primer día de mi posible mandato”.

Entre las propuestas que espera anunciar, figura la de cambiar el Estado “para que esté continuamente controlado y sujeto a la voluntad popular”, señaló.

Remarca la necesidad de conocer cuál es el contrato social “porque actualmente los sistemas para escuchar a la gente no están en su sitio”.

De Soto suele poner énfasis en la situación de la emergencia sanitaria que se vive en el Perú y a nivel mundial en sus propuestas de campaña.

Además, sostiene que el Perú es un país con enormes recursos, aunque faltan los mecanismos para lograr un mayor desarrollo “con la gente que sabe”.

“Los recursos y el talento estan ahí y uniremos esos 2 brazos (formal e informal) para que trabajen juntos sin estar en constante lucha”, ha ofrecido en sus presentaciones electorales.

Al comentar de las riquezas que tiene el país como el litio, agua, cobre, metales raros, oro, lamentó que existan muchas trabas para sacar adelante una mina. El Estado tiene que ver dónde están las trabas porque si quieres sacar una mina de oro y eres formal necesitas realizar 208 trámites y si eres informal mil 200, refirió.

Flor Pablo, candidata morada, da positivo al covid-19

El Partido Morado informó ayer que la exministra Flor Pablo, aspirante a la primera vicepresidencia, dio positivo al diagnóstico de descarte por el nuevo coronavirus (COVID-19) y que, en la actualidad, recibe tratamiento médico para mitigar los estragos que genera la enfermedad.

Mediante un comunicado de prensa, la agrupación política que lidera el candidato presidencial Julio Guzmán indicó que la extitular del Ministerio de Educación está “dando signos de mejoría cada día” y que “la familia morada espera su pronta recuperación”.

Bajo esa premisa, dicha organización agregó que ante las condiciones en que se encuentra Flor Pablo, esta no participará del evento político que aún tienen programado para mañana, sábado.

“Desde el año pasado el Partido Morado optó por realizar la gran mayoría de sus actividades de manera virtual. Prueba de ello es la campaña y debates virtuales en nuestra democracia interna”, enfatizó.

Entre tanto, el partido recordó que el líder morado presentó a todos los postulantes al Congreso de forma virtual y que las inauguraciones de sus locales partidarios, así como las entrevistas a candidatos, se hicieron mediante las plataformas digitales. Finalmente, dijo que los partidos políticos tienen una “enorme responsabilidad con los peruanos”.

Humala: el Perú necesita alguien con experiencia

El expresidente Ollanta Humala, actual candidato presidencial por el Partido Nacionalista, anunció ayer que de llegar a la Presidencia reactivará dos programas de empleo que instauró durante su régimen.

Se trata de Jóvenes a la Obra y Trabaja Perú, los cuales, según dijo desde el distrito de Carabayllo, dio decenas de miles de puestos laborales a nivel nacional. Asimismo, indicó que entre los beneficiarios estaban las madres solteras y madres vulnerables.

“En nuestro gobierno atacamos el origen y también el problema puntual (del Perú). Llevamos el Estado al interior de país y demostramos que con trabajo se pueden garantizar oportunidades”, señaló.

Agregó que ningún gobierno “ha hecho eso” y que bastaba con compararse con otras gestiones. “Puede haber gente que esté a favor o en contra de las acciones que tomamos, pero se darán cuenta quién hizo más por los pobres”, añadió Humala Tasso.

El aspirante al sillón de Pizarro también recordó los programas Beca 18, Pensión 65, Cuna Más y Qaliwarma, entre otros. Asimismo, dijo que cuenta con la experiencia para trabajar y reactivar las obras que están paralizadas.

“El Perú necesita a alguien con experiencia porque un nuevo gobierno deberá aprender cómo manejar el Estado”, concluyó.

Lescano insiste en cambiar la Constitución

Yonhy Lescano, candidato a la Presidencia por Acción Popular, insistió ayer en el cambio de la Constitución Política del Perú debido a que la actual Carta Magna no “ha conseguido justicia social para todos los peruanos”.

En entrevista con el programa Última Hora de Correo, indicó que gracias al texto promulgado en 1993 solo se pudo beneficiar a “unos pocos” y que hizo “más millonarios y poderosos” a otros. “La gran mayoría (de peruanos) sigue en la pobreza, abandonado, con anemia, con sueldos miserables, ahí está el resultado, nadie puede engañar. ¿Ha servido la Constitución? No”, manifestó.

Agregó que la Carta Maga promulgada durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori no tuvo buen impacto en la realidad actual y que provino de un régimen dictatorial. “Es una acción media rara porque no ha tenido un resultado muy fructífero. Hay que cambiar la Constitución no solamente en la parte económica sino también en la estructura del Estado para que el Estado sea más eficiente”, planteó.

Cabe indicar que la fórmula presidencial de acción popular que lidera Lescano está integrada por Gisela Tipe de la Cruz y Luis Alberto Velarde Yáñez, para la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.