George Forsyth indicó que para cambiar las cosas en La Victoria debería “ir a un nivel mucho mayor” y explicó que esa sería “la lógica” detrás de una postulación a la presidencia de la República.

El burgomaestre explicó que ya no puede intervenir a nivel municipal para mejorar el distrito porque “depende del Estado” porque “no tienen la plata ni los recursos”.

“En caso de que se postule [a la presidencia], la lógica es muy sencilla, yo desde que estoy en La Victoria, ya no puedo intervenir en este nivel, ya no es un tema municipal. Si yo quisiese actuar, necesito ir a un nivel mucho mayor. Todo lo que hemos logrado en este año y nueve meses ha sido con corazón, con esfuerzo y con sacrificio”, sostuvo en diálogo con América Noticias.

“Pero las pistas no van a crecer con esfuerzo, eso ya es un problema del Estado. No tenemos la plata, no tenemos los recursos, es imposible recuperar las pistas. Para cambiar esas cosas se tendría que ir a un nivel mucho mayor, si no vamos a seguir exactamente igual y no va a crecer La Victoria como corresponde”, señaló.

George Forsyth

En esa línea, George Forsyth indicó que no va a ser “eternamente” el burgomaestre de La Victoria y consideró que debe existir “una institucionalidad” que “garantice” que los cambios realizados en su gestión edil se mantengan.

“Estamos muy concentrados en el trabajo acá, me han hecho estas pregunta varias veces, hay mucho que hacer acá en La Victoria, pero lo que es real es que yo no voy a ser alcalde eternamente en La Victoria, acá tiene que haber una institucionalidad”, manifestó.

“Tiene que haber un Estado fuerte que garantice porque, sea ahora o sea en dos años, yo no voy a ser el alcalde perpetuo del distrito de La Victoria. La seguridad de un distrito no puede depender de una persona, tiene que haber un Gobierno, tiene que haber un Estado que sea sólido”, añadió.

Cabe destacar que el pasado 10 de setiembre, Forsyth se inscribió al partido Restauración Nacional. Según el cronograma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el 12 de octubre es la fecha límite para que gobernadores regionales y alcaldes renuncien a sus cargos para postular en las Elecciones Generales 2021.