Una polémica ha generado la vacunación contra el COVID-19 del candidato presidencial de Avanza País Hernando de Soto, quien logró inocularse en sus recientes viajes a Estado Unidos.

“He logrado hacerlo sin quitarle ninguna vacuna a mis compatriotas. Sí, claro. Por supuesto (que me he vacunado). Yo tengo que seguir viajando por el Perú. Todo el mundo dice que ‘este es un candidato medio viejito’”, señaló el economista desde el Cusco.

En esa línea, sostuvo que su vacunación se debió a que tenía que estar protegido junto a su familia y las personas con quienes dialoga por la campaña electoral.

Sin embargo, lo que De Soto no dijo fue que semanas atrás declaró que le ofrecieron vacunarse, pero lo había rechazado porque “no me gustan los privilegios”.

FUERON PRIVADOS

Asimismo, el candidato negó que su inoculación haya sido por la asistencia del gobierno norteamericano y precisó que se realizó en el “mercado (laboratorio) privado”.

“No se olviden que yo hice una propuesta, que se abra el programa ‘Sagasti-De Soto’, con el objetivo de traer países de afuera para que sean vacunados todos. Pero, desgraciadamente, hasta ahora no he tenido éxito. Espero que me acepte pronto (el presidente Francisco Sagasti)”, declaró.

Al ser consultado sobre la marca de la vacuna que se inoculó, el candidato presidencial de Avanza País afirmó que no la conocía.

“¿Sabe usted que no sé? (...). Sencillamente, me la ofrecieron. Y, por supuesto, porque tenía que visitar Estados Unidos por otra razón, me la pusieron ahí, pues. El problema no es ser vacunado. El problema es cuando se abusa del poder como funcionario público”, señaló ante la interrogante de un periodista cusqueño.

El pasado 1 de marzo, De Soto viajó a Estados Unidos, según se pudo apreciar en su registro migratorio.

El otro periplo lo realizó el 21 de este mes. De acuerdo a su versión, en este último vuelo se inoculó la segunda dosis contra el COVID-19.

