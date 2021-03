Durante una entrevista para Canal N, el candidato presidencial por el Partido Morado, Julio Guzmán, consideró que si el actual congresista Manuel Merino de Lama hubiera continuado en la Presidencia de la República, el Perú registraría mayor cantidad de fallecidos y no se contaría con vacunas contra la COVID-19.

“ Yo estoy seguro que más peruanos hubieran muerto si el señor Merino fuera presidente el día de hoy . No tendríamos ni una sola vacuna por el simple hecho de que la comunidad internacional no reconocía su Gobierno. Hoy no tendríamos medio millón de peruanos vacunados. Hoy las redes sociales están llenas de anuncios de tener a sus padres, abuelos ya vacunados. Eso es un gran logro”, acató.

Asimismo, cuando fue consultado acerca de un posible arrepentimiento de que Francisco Sagasti -otrora congresista de la bancada del Partido Morado- asuma las riendas del país tras la crisis desatada por la vacancia de Martín Vizcarra, Guzmán negó dicho escenario.

“Hemos cumplido nuestra palabra. ¿Y eso ha significado pasivos contra nosotros? Sí, hay que reconocerlo. ¿Que estamos arrepentidos de haberlo hecho (que Sagasti asuma la presidencia)? No, porque era lo correcto en ese momento”, comentó.

Además, consideró que la gestión en el Ejecutivo de Sagasti y su gabinete ha originado “un poco de calma” en la población y remarcó que se trata de una persona sin antecedentes.

“Sí hay que reconocer primero que el presidente Sagasti es una persona limpia, honesta, preparada y es una persona que al día de hoy ha logrado que los peruanos tengamos esperanzas de que todos podamos ser vacunados por los esfuerzos que se están haciendo”, dijo.

Finalmente, descartó que desde el Partido Morado no consideren apoyar la gestión de quien sea elegido mandatario en las próximas elecciones generales a realizarse el domingo 11 de abril.

