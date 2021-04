En el Perú, las cuarentenas han fracasado. Si los gobiernos de Vizcarra y Sagasti hubieran aprovechado el tremendo sacrificio de la población para potenciar nuestro sistema de salud, con una estrategia en la que todos participemos, y aislando al virus, sin duda que hubiese valido la pena, pero ello no sucedió.

La ineficiencia y las taras ideológicas han generado la muerte de miles de peruanos por falta de atención, oxígeno y vacunas. Sin embargo, ello no es lo peor pues son esas mismas las que vienen generando que miles de peruanos no puedan trabajar y, por ende, no puedan defender la subsistencia de sus propias familias.

Decisiones poco claras, razonamientos inexplicables y medidas con escasa creatividad han generado que hoy la población, una vez más, vea en el Estado y sus gobernantes a entidades alejadas, desentendidas de sus problemas, insensibles a la lucha que día a día deben enfrentar.

Es realmente sorprendente cómo el gobierno y también algunos candidatos se niegan a aceptar una realidad ineludible: la gente no va a quedarse encerrada en casa, esa no es una opción para la gran mayoría que vive de lo que trabaja cada día.

Los peruanos que no pueden trabajar por los aforos y horarios tan reducidos no están esperando volver desde su casa. ¡Están trabajando en las calles!. Y lo están haciendo sin protocolos, sin distanciamiento, expuestos al contagio todos los días.

Un país cerrado y sin protocolos es mucho más contagioso que un país abierto con medidas de salubridad claras e inteligentes, que permitan a los peruanos volver a su trabajo cuidando su salud y llevando el sustento a sus hogares.

YO PROPONGO UN PERÚ ABIERTO para salvar la vida y la economía. Esa es mi principal propuesta, que será aplicada de manera transversal a todos los niveles del Estado.

El problema no es la actividad económica, el problema es la aglomeración. Por eso, vamos a abrir los horarios de atención, eliminando el toque de queda para que los negocios y servicios puedan trabajar hasta 24 horas. Estableceremos aforos más amplios y promoveremos la utilización de los espacios abiertos, como ya se hace de manera exitosa en otro países.

Yo voy a abrir el país, con disciplina y creatividad.

En mi gobierno no permitiré que los peruanos mueran por falta de oxígeno. Nunca más colas de familiares desesperados pagando cifras millonarias por un balón de oxígeno. Instalaremos más de 100 grandes plantas de oxígeno en todo el país para cubrir el total de la demanda de la población. Este oxígeno será distribuido gratuitamente distrito por distrito con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas.

Con la aplicación de 70 mil pruebas moleculares diarias y del seguimiento estricto a contagiados y sus contactos, vamos a perseguir y acorralar al virus.

Romperemos los traumas ideológicas que impiden el aporte del sector privado con el programa SUMA DE VACUNAS: ESTADO + PRIVADOS, TODOS VACUNADOS. En mi gobierno, las vacunas podrán ser adquiridas y suministradas por los gobiernos regionales y locales, por las iglesias y por el sector privado. Nuestro objetivo es vacunar a todos los peruanos antes de fin de año.

Vamos a construir, potenciar y equipar postas médicas y centros de salud para que los pacientes no tengan que llegar hasta los grandes hospitales. Con una atención primaria eficiente y oportuna, vamos a atender desde el primer día a los contagiados para que no terminen necesitando una cama UCI y muriendo mientras la esperan.

Hace más de 3 décadas, los peruanos vivíamos una situación similar a la de hoy. De hecho, el populismo y el radicalismo intentaron tomar el poder, avivando la desesperanza y el miedo. No lo lograron, como hoy no lo lograrán aquellos que siembran dudas y temores diciéndonos que no podemos. A ellos y a todos los peruanos les digo: ¡Sí se puede y claro que lo lograremos! Los peruanos ya hemos demostrado que podemos salir adelante juntos, con la fuerza y el amor de las madres y padres que nunca se dejaron vencer. Por ellos y por sus familias, ¡yo voy a terminar con el encierro!

Juntos venceremos el virus con un PERÚ ABIERTO para todos.

TRIBUNA ELECTORAL

Durante la campaña electoral, Correo destinará una página a cada uno de los candidatos presidenciales para que hagan una exposición de sus principales propuestas de gobierno.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

¿Cuáles son las multas por no ir a votar o no cumplir como miembro de mesa?