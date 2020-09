Los 24 partidos políticos deberán participar en las próximas elecciones generales de abril del 2021, bajo apercibimiento de perder su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) al año siguiente. Así lo remarcaron a Correo los abogados especialistas en derecho electoral José Tello y José Naupari, respectivamente.

Ambos especialistas coincidieron en recordar que las causales de cancelación de la inscripción de un partido político, establecidas mediante la Ley N°30995, que fue promulgada en agosto de año pasado, no ha sufrido cambio alguno y se encuentra vigente para los próximos comicios.

“Se estableció que los partidos tienen que participar en todas las elecciones: elecciones generales y también las regionales y municipales, bajo apercibimiento de perder la inscripción. (…) Es parte de la reforma política. La Comisión de Alto Nivel justamente va hacia el modelo competitivo para lograr que los partidos cascarón, que no tienen base para participar en este tipo de comicios, desaparezcan”, refirió Tello.

“La ley no ha sido modificada. Y en ese orden de ideas, ese extremo de la modificación a la Ley Orgánica de Organizaciones Políticas que regula las causales de cancelación, y en las cuales se prevé la exigencia de presentación de listas en elecciones generales, ni se ha suspendido ni se ha derogado ni tampoco se ha modificado. Está vigente desde agosto del año pasado”, incidió Naupari.

Antes de esta reforma realizada el año pasado, las agrupaciones políticas de alcance nacional no estaban obligadas a participar en elecciones regionales y municipales, y podían saltarse una elección general y aun así mantener su vigencia como partido.

El año pasado, en el marco de la reforma política, se modificó, entre otros, el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas, referido a los criterios para la cancelación de la inscripción. Allí se estableció, además, que los partidos deben alcanzar “al menos cinco representantes al Congreso en más de una circunscripción y, al menos, 5% de los votos válidos a nivel nacional en la elección del Congreso”. En caso de alianzas, la cifra aumenta a 6%, incrementándose un 1% por cada partido adicional. Si no lo hacen también pierden su inscripción.

Así pues, las 24 agrupaciones con presencia en el ROP deben presentar candidatos a presidente, vicepresidente, congresistas y al Parlamento Andino con miras al 2021. ¿Esto significa que se tendrá, por ejemplo, 24 candidatos en la carrera al sillón presidencial? Naupari remarca que “no necesariamente, pues existe la posibilidad de alianzas electorales”. En todo caso, se tendrá de todas formas una proliferación alta de candidatos.

Elecciones ya no extraordinarias

En el marco las últimas elecciones congresales del 2020, surgió un debate respecto a si las agrupaciones que no participaban iban a perder la inscripción o no. Tres meses después de convocado el proceso electoral, el pleno del JNE indicó que no correspondía aplicar esto pues “se trata de un proceso extraordinario y no de una elección general, como establece la norma”.

En esa ocasión, 22 partidos -de los 24 vigentes- presentaron listas de candidatos con el fin de participar de la justa electoral. Aunque finalmente Todos por el Perú quedó fuera del proceso debido a pugnas internas, reduciéndose a 21.

Solo el Partido Nacionalista, que tiene sus cuentas incautadas en el marco de una investigación por lavado de activos, y Restauración Nacional no participaron del proceso.

Para José Tello, integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE), es saludable y conveniente que los partidos que no participen de los próximos comicios, a desarrollarse en tan solo siete meses, lleguen a perder su inscripción.

“Algunos partidos, hay que ser bien claros, son cascarones. Son 24 agrupaciones. Y se pueden crear más partidos con la nueva normativa de 24 mil afiliados. En consecuencia, si no tenemos un mecanismo de salida de partidos inexistentes o cascarón, esto se va a complicar tremendamente. Va a ser un proceso cada vez más engorroso”, comentó.

Ambos especialistas también coincidieron en que el hecho de que sean tantos los partidos con necesidad de participar en la contienda podría generar algunas dificultades a nivel de organismos electorales. Recordaron que, según se ha estipulado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberán organizar y fiscalizar por primera vez todas las elecciones internas.

De momento, el exvicepresidente Máximo San Román ya anunció su precandidatura a la Presidencia de la República con el partido político Contigo, antes denominado Peruanos por el Kambio.

Asimismo, el economista Hernando de Soto ha señalado que está evaluando “de qué manera” puede servir al país, tras ser consultado sobre una eventual candidatura. Según fuentes de este Diario, De Soto ha tenido acercamientos con Avanza País, pero de momento no se ha definido alguna candidatura.

El JNE presentó el pasado 14 de setiembre un proyecto de ley a través del cual se propone modificar “transitoriamente” algunos plazos preestablecidos en la Ley Orgánica de Elecciones, a propósito de las elecciones del 2021. Se plantea que la solicitud de inscripción de una fórmula de candidatos pueda se presentada “hasta el 11 de enero del 2021″.

De acuerdo con Naupari, esto daría “un poco más de oxígeno” a los entes electorales. “Si no se modifica la norma, lo que te dice la ley es que tienen que presentarse las candidaturas 110 días antes de la fecha de elección, que sería aproximadamente el 22 de diciembre. Ojo, candidatos definitivos. Tanto candidatos designados como los candidatos electos en internas”, comentó el especialista.

