El congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Omar Chehade, defendió este miércoles la precandidatura al Parlamento de la República de parte de la actriz Vanessa Terkes en el marco de las próximas Elecciones Generales 2021.

“A mí no me sorprende por una razón sencilla que muchos no saben. Vanessa Terkes no es invitada, no es ningún jale [...] Tiene cinco años de afiliada en el partido, es militante, entonces, este tema ya se venía sospechando en la interna de APP, digamos hace ya algunos meses”, afirmó en diálogo con RPP Noticias.

El último martes, la actriz Vanessa Terkes anunció su inscripción como precandidata al Congreso y señaló que no fue “una decisión fácil”. Indicó, además, que pertenece a la agrupación liderada por Cesar Acuña desde el 2014.

“Vanessa es una ferviente militante de Alianza Para el Progreso, incluso tiene más años de militante que quien habla. Yo tengo un año, poco más de un año y la señora Terkes tiene cinco años, me parece que desde el 2014. Es más, si te fijas en la lista, sale su nombre no como invitada sino como afiliada”, agregó Chehade.

Precisó que Terkes postulará en los comicios internos con el número 7 al Congreso por Lima y que su posible candidatura se definirá tras la votación a fines de noviembre.

Una posición similar tuvo el precandidato a la segunda vicepresidencia Luis Iberico, quien resaltó las cualidades de la actriz.

“Yo creo que es una artista que, además, la he llegado a conocer, es una persona muy inteligente, muy centrada, creo que sus primeras expresiones inclusive sobre sus relaciones personales las ha puesto de lado cuando, lo cual me parece muy bien porque no se le puede negar, pro el hecho de haber sido exesposa del candidato presidencial [George Forsyth] su derecho a participar en el tema electoral”, dijo en ATV.

Finalmente, manifestó que Vanessa Terkes aporta “ese elemento de renovación que siempre se necesita en los parlamentarios” y que “no todos llegan con experiencia”.