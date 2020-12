El partido político Contigo no participará en las próximas Elecciones Generales 2021, programadas para el domingo 11 de abril, ya que no logró concretar su inscripción en el proceso electoral.

Según informó el precandidato presidencial de dicha agrupación, Pedro Angulo, han tenido problemas internos en todo el sistema de internet para registrar en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a los candidatos de su plancha presidencial y las listas al Congreso en varias regiones.

“Me informan del partido que no ha podido inscribirse la lista presidencial. No vamos a participar en las elecciones, la imposibilidad de habernos inscrito en el plazo previsto impide que sigamos participando, lamentablemente”, señaló a Andina.

El plazo para presentar formalmente todas las candidaturas, tanto para la Presidencia de la República como al Poder Legislativo y el Parlamento Andino, se venció el 22 de diciembre, según el cronograma que estableció el JNE.

Angulo agregó que, pese a que registraron la lista de candidatos al Congreso por Lima en el Sistema Integrado Juridisccional de Expedientes Electrónicos, no podrá continuar en curso porque el partido Contigo no logró inscribir listas parlamentarias en otras regiones.

“Al haber solo una lista en Lima, no califica para que podamos continuar, debe haber listas en un mínimo de regiones y no se logró. Había problemas con la firma digital del personero que estaba en una sola computadora y no en varias desde donde se hacía el registro”, detalló.

Precisó que al no participar del próximo proceso electoral, Contigo perderá su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas, ya que -según la ley- los partidos están obligados a participar en los comicios, por lo que la agrupación hará una evaluación de los errores internos que los han llevado a esta situación.