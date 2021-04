Contra el tiempo. A solo seis días de las elecciones generales, y en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19, los partidos que compiten por llegar a Palacio de Gobierno aún no han definido cómo cerrarán sus campañas políticas.

Correo consultó a los partidos posicionados en los primeros lugares de preferencia, según las últimas encuestas difundidas, y la mayoría refirió que todavía no definían con qué actividad concluirían sus actividades proselitistas, y barajaban alternativas entre eventos con poca afluencia de personas, caravanas o transmisiones vía Internet.

Por ejemplo, Yonhy Lescano, de Acción Popular, adelantó que el cierre de su campaña será este jueves y de manera presencial, pero que aún no define en qué ciudad del país se desarrollará.

“Lo haré presencial y lo veremos cómo”, refirió.

En Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, vocero del partido, informó que también tendrán una actividad presencial el jueves, en el Cusco.

“Sentimos bastante respaldo en las reuniones presenciales”, dijo a este diario.

A su turno, fuentes de Victoria Nacional dijeron que su cierre de campaña se desarrollaría con caravanas y transmisiones, pero que todavía iban a definir el día y los lugares de recorrido.

En Renovación Popular indicaron que este jueves culminarán con sus actividades políticas, pero que tampoco han definido el lugar para el cierre de campaña.

Lo mismo nos respondieron desde Fuerza Popular.

ATÍPICO

Al ser consultado sobre el por qué a pocos días de las comicios todavía no se define el cierre de las campañas, el analista Juan De la Puente respondió: “No hemos tenido una campaña típica, sino atípica; tanto, incluso, que no se ha iniciado una campaña como tal. Quizá no se sabe qué se cierra”.

Agregó que toda esta situación es una más de las consecuencias por el COVID-19 y las limitaciones que impone la pandemia.

