Texto de Sofía López y Karina Valencia

Debido a que su prohibición rige desde hoy, ayer se publicaron los últimos sondeos sobre la intención de voto presidencial. Si en algo coinciden los resultados de Ipsos y del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) -los últimos difundidos- es que hay dos candidatos que parecen arremeter en esta carrera electoral.

De acuerdo con el primero de los estudios mencionados -en realidad, es un simulacro de votación- Hernando de Soto (Avanza País) estaba en segundo lugar detrás de Yonhy Lescano (Acción Popular), mientras que la encuesta de IEP le dio un empate en el primero con Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Sobre el tema, Correo contactó a analistas para pedirle su opinión sobre la fotografía electoral de ayer. La mayoría de ellos resaltó la acometida de Hernando de Soto, pero también el incremento en el respaldo de Pedro Castillo (Perú Libre).

LECTURA

El director académico de Ciencia Política de la UPC, Omar Awapara, consideró que del sondeo de Ipsos se desprende una “subida dramática” del candidato De Soto frente a su contendores.

En su opinión, este repunte es el más significativo, pues responde a un cambio en el tablero al “concentrar el voto del elector de derecha, descontento de otras candidaturas”, entre ellas la de Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Consideró que existe poco tiempo hasta la fecha de las elecciones para que los aspirantes al sillón presidencial capturen parte del voto todavía no definido. Sin embargo, refirió que “todo sirve porque los márgenes son pequeños y un mínimo de movimiento puede romper y marcar la diferencia”.

Asimismo, manifestó que sería posible ver una polarización en las elecciones entre los espectros de derecha e izquierda, con De Soto y Lescano, respectivamente, o, incluso, de otras de las candidaturas de la misma facción, como ocurrió en el 2016.

“En realidad, bajo cualquier escenario va a haber una lucha polarizada en una segunda vuelta. Pero bajo cualquier escenario, creo que las candidaturas en vez de estar próximas creo que se van a empezar a distanciar más”, agregó.

Awapara afirmó que el bajo porcentaje de intención de votos “es un indicador de que las personas no tienen grandes expectativas sobre quién pueda salir elegido”.

“Estamos yendo a una elección con bastante decepción, bastante desilusión, esperando, simplemente, que las cosas no sean peores. Pero no hay sensación de que vamos a elegir a alguien que nos pueda sacar adelante”, explicó.

CANDIDATO POR EL PARTIDO RENOVACION POPULAR, RAFAEL LOPEZ ALIAGA RECORRE LAS CALLES DE HUAYCAN

INCREMENTO

Según Fernando Tuesta, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se puede concluir que a una semana de las elecciones, “nada está dicho”.

“Hay seis aspirantes con diferencias, que por un estornudo puede levantar o hacer caer a uno o varios candidatos”, dijo.

En sus redes sociales, el politólogo destacó que los únicos crecimientos detentados claramente, son los de Hernando de Soto y Pedro Castillo.

Sobre este último y el espectro de la izquierda, afirmó que Verónika Mendoza puede recuperar lo perdido por Lescano, pero que “Castillo la erosiona”.

A su turno, el analista César Campos refirió que López Aliaga probablemente imagina que recibe el apoyo de distintos sectores, los que en la realidad están a favor de De Soto.

“Uno tiene que saber cuidar el caudal; él está jugando con eso y no me parece que sea la estrategia adecuada”, advirtió.

Desde su punto de vista, la subida de Hernando de Soto podría estar relacionada con el “desmedro” de López Aliaga, pues refirió que todo el grupo que votará por la derecha se disputa punto por punto y es probable que las actitudes del aspirante de Renovación Popular no lo favorezcan.

“Esos modales no le están permitiendo conservar un voto duro del sector de la derecha que sí se identifica con varios de los postulantes que por lo menos articulan bien su mensaje”, explicó.

En otro momento, el también periodista destacó que De Soto aumentó en los sectores urbanos.

Sin embargo, el analista manifestó que más allá de las encuestas, todo dependerá de lo que realicen los candidatos esta semana, pues “el partido se acaba cuando se acaba”.

POSTURA

Tal como lo hizo Tuesta, el politólogo e internacionalista Luis Nunes destacó que en los sondeos se observa también “un avance” en la intención de voto de Pedro Castillo, que el restaría electores a otros aspirantes de izquierda.

“Si bien no le da para entrar a una segunda vuelta, les quita votos a las dos candidaturas, o tres, de la misma corriente ideológica. Estoy hablando de Mendoza y un poco de Lescano”, manifestó.

Nunes sostuvo que “es complicado saber qué va a suceder” en los próximos días, por lo que exhortó a los postulantes a que “se concentren en pelearse, no entre ellos, sino en conseguir votos”, dado que hay mucha dispersión.

“La forma de hacerlo es que no cometan errores, que no prometan lo que no pueden cumplir y que no digan demasiadas mentiras sobre ellos”, recalcó.

Nunes agregó que el bajo porcentaje de votos que muestran los candidatos en las encuestas deja en evidencia que “la gente está muy molesta y decepcionada” de las autoridades y “no se siente representada por muchos de los políticos”.

Lima - Perú, Marzo 2021: Debate presidencial, Fecha 1. Debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entre los candidatos al sillón presidencial. En esta primera fecha se contará con la participación de 6 aspirantes al cargo quienes expondrán sus principales propuestas y polemizarán en duplas sobre diferentes temas de interés. (Foto: Mario Zapata Nieto / GEC)

ÚLTIMOS DÍAS

Los candidatos solo pueden hacer campaña hasta el día jueves, de acuerdo con las prohibiciones electorales.

En ese sentido, el analista César Campos consideró que los aspirantes al sillón presidencial deben apostar por fortalecer un mensaje central en los días que restan.

“Ya no pueden dar demasiados mensajes, sino una central que los reposiciones”, recomendó.

Además, destacó que Verónika Mendoza afianzó un distinto tipo de mensaje radical del que venía ofreciendo al comienzo de su campaña, pues intenta captar el voto urbano indeciso.

Sobre George Forsyth, refirió que su fortaleza radica en su contacto físico con las personas. “Esto tendrá que redoblarlo, porque es una figura juvenil”. Sin embargo, anoche trascendió que el candidato de Victoria Nacional dio positivo al COVID-19, por lo que sus actividades presenciales tendrán que suspenderse.

Precisamente, ayer Pedro Castillo se refirió a la posibilidad de las acciones que aplicará de ganar las elecciones. “Vamos a conducir el país con un sueldo de maestros, vamos a bajar el sueldo de congresistas y ministros”, prometió.

En diálogo con Canal N, destacó que lo único que hemos recibido como herencia de la clase política es la corrupción.

“No nos va a temblar la mano. Vamos a hacer una lucha frontal contra la delincuencia”, puntualizó.

Preocupación por un Congreso dividido

El analista Luis Nunes manifestó su preocupación por la elección congresal, debido a que no serían ocho bancadas, sino hasta 12, las que lo integrarían.

“Difícilmente 12 bancadas van a ponerse de acuerdo entre ellas y con el Ejecutivo”, consideró.

Desde su punto de vista, esa fragmentación sería un ‘caldo de cultivo’ para un clima de ingobernabilidad que puede llevarnos a pensar en revocatorias, juicios políticos y desentendimiento que el país no quiere.

