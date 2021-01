Texto: Erik Rivera y Sofía López

La Policía Nacional del Perú (PNP) no permitirá el desarrollo de reuniones políticas debido a que están prohibidas legalmente, por significar un peligro de contagios del nuevo coronavirus entre las personas.

Te puede interesar: Somos Perú anuncia que implementará protocolos contra la COVID-19 en su campaña

Así lo anunció el general Jorge Angulo, jefe de la Región Policial de Lima, al ser consultado por los protocolos de seguridad que se adoptarían en las campañas políticas con miras a las elecciones generales del 11 de abril.

“Nosotros nos encontramos en un escenario social ya establecido, con nuevas formas de convivencia. Bajo ese contexto, no se va a permitir la concentración de gran cantidad de personas”, manifestó en diálogo con Canal N al ser consultado sobre el tema.

Sustento. El general Angulo agregó que la prohibición de reuniones proselitistas o políticas está contemplada en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que dictamina -entre otras cosas- “suspender cualquier tipo de reunión que ponga en riesgo la salud pública”.

“Está establecido en el dispositivo que se encuentra prohibido toda reunión, ya sea social, familiar, política, etc. Eso lo vamos a ir regulando (en la semana)”, resaltó.

Entre tanto, adelantó que en los siguientes días el ministro del Interior, José Elice, sostendrá reuniones con los líderes políticos del país para que “no haya concentraciones de personas, que lo único que haría sería maximizar los riesgos” de contagios.

“Nosotros en la Policía estamos haciendo las coordinaciones y estamos evaluando a diario estas situaciones y todos los escenarios que podrían presentarse frente a un tema electoral, que es bastante sensible”, agregó.

Cabe precisar que el Colegio Médico del Perú, el último sábado, envió un extenso comunicado para demandar que el proceso electoral no se convierta en un escenario para incrementar los casos del nuevo coronavirus.

Sobre el tema, recordó a los candidatos que las aglomeraciones ocasionadas por las campañas, mítines, etc., tienen un elevado riesgo de transmisión. “Todos somos iguales ante las leyes sanitarias”, concluyó.

EL MAL EJEMPLO. Más temprano, Daniel Salaverry y Martín Vizcarra, candidatos a la presidencia y al Congreso por Somos Perú, respectivamente, visitaron la ciudad de Arequipa y recorrieron el Mercado San Camilo.

Debido a la presencia de ambos políticos, en el lugar se concentró un centenar de personas que buscaban fotografiarse y abrazar a ambos postulantes, sin respetar la exhortación del Ministerio de Salud (Minsa) de mantener el metro de distancia y evitar las aglomeraciones.

Después de registrarse este incidente, el partido Somos Perú publicó en su Twitter un protocolo sanitario de actividades políticas que en adelante deberán observar todos sus candidatos.

El documento menciona el lavado de manos, el uso de mascarillas y la distancia social entre personas.

En contraste, la aspirante al sillón de Pizarro por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó que varios postulantes desarrollen actividades políticas en pandemia y que pongan “en riesgo la vida” de los ciudadanos solo por “ganar votos”.

“Hemos visto con preocupación cómo diversos candidatos han salido a las calles a anunciar una campaña sin guardar los más mínimos protocolos (…), como si no estuviéramos en el inicio de una segunda ola. Es realmente irresponsable”, enfatizó en un vídeo difundido en sus redes sociales.

Bajo esa premisa, agregó que suspenderán todas las concentraciones públicas que estaban programadas para el interior del país y que rediseñarán toda su campaña.

La lideresa de Fuerza Popular añadió que sus visitas en todo el país serán reducidas y que se limitará a grupos de 15 personas como máximo, las que estarán a una distancia mínima de dos metros.

“Mis actividades no serán anunciadas para evitar cualquier aglomeración. No se convocará a la prensa para no poner en riesgo a trabajadores de los medios”, añadió.

PROTOCOLOS. Analistas políticos consultados por Correo coincidieron en la necesidad de definir los protocolos contra el COVID-19 que deben cumplir los partidos y sus candidatos.

“Van a hacer campañas de esa naturaleza mientras nadie se lo impida”, advirtió el politólogo Fernando Tuesta.

En la misma línea, el analista César Campos recordó que no está claro a quién le corresponde aplicar las normas de seguridad sanitaria durante la campaña.

Agregó que nos encontramos en una etapa en la que la autoridad electoral debe prevalecer y ponerse de acuerdo con el Minsa para definir los criterios a aplicarse.

A su turno, el politólogo Omar Awapara precisó que no se puede restringir la libertad de los candidatos para ir a pasear por las ciudades.

Sin embargo, manifestó que lo ideal sería mantener todas las precauciones. “Eso es parte de la responsabilidad que tienen los candidatos en sus campañas”, remarcó.

ALCANCE. Los especialistas consultados también se refirieron a la intención de trasladar la campaña de las calles a las redes sociales.

Para Tuesta, los candidatos asisten a mercados porque están en competencia. “Si unos lo hacen y otros no, los primeros van ganando”, dijo.

Además, alertó que, si bien los candidatos han comprendido la situación, igual se arriesgan. “Lo que intentan es llegar al poder y es un ‘todo vale’”, subrayó.

Desde su punto de vista, las campañas presenciales atraen a los medios, a los flashes, y llegan a sectores de bajos ingresos.

Awapara, en esa líneas, añadió que si bien las redes sociales han crecido mucho, no todo el público al que intentan llegar los candidatos está conectado a ellas.

Precisamente, César Campos agregó que en el Perú la conectividad es bajísima. Como ejemplo, se refirió a Twitter donde solo un 15% del país tiene una cuenta y un 5% interactúa.

TE PUEDE INTERESAR