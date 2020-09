El presidente del partido político Avanza País, Pedro Cenas, consideró que fue un error político de candidatos a Congreso de su agrupación en el año 2006 debido a que no pasaron la valla mínima de votos.

“Consideramos que fue un error político incluir a Antauro Humala porque no pasamos la valla. En ese momento fue un acuerdo político por la coyuntura. Lo de Antauro fue un error y pido disculpas, hay que ver las cosas en su contexto”, refirió a TV Perú.

En el año 2009 Antauro Humala fue condenado a 25 años de prisión por el asalto a la comisaría de Andahuaylas, que dejó seis muertos. La sentencia fue revisada por la Corte Suprema, que la redujo a 19 años.

En esa línea señaló que el partido ha entrado en una etapa en la que cuentan con nuevos cuadros como el economista Hernando de Soto.

“Frente a la actual situación que vive el país, es un honor que De Soto sea incorporado y lo hemos recibido porque es un peruano ilustre, es alguien que ha dado mucho por el país y que ahora tiene la gran oportunidad de sacar al país de la frustración en la que se encuentra”, indicó.

Este sábado, De Soto confirmó a RPP que se inscribirá como militante de dicha agrupación política junto al empresario Carlos Añaños este lunes 28 de setiembre.

“Con quién pienso gobernar desde ahora y ver el plan de gobierno. Todavía no estoy inscrito en el partido. Me inscribo en el partido -mi ficha ya está llena- este lunes con Carlos Añaños. Somos la dupla que va a manejar este partido”, afirmó a dicho medio.