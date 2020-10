Renzo Reggiardo, secretario general de Perú Patria Segura, anunció que presentará este martes un recurso ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a fin de extender el plazo para establecer alianzas electorales de cara a las próximas Elecciones Generales 2021.

“Creemos que es lo sensato y razonable ir en alianza electoral. Lamentablemente, lo digo con toda claridad, mi partido no ha tenido el acuerdo necesario, reitero, por el tiempo corto [...] Mañana vamos a presentar un recurso para pedir una ampliación de plazo porque esto me parece absolutamente inaudito, que nos den 15 días para lograr formalizar alianzas electorales”, afirmó en diálogo con Canal N.

Reggiardo cuestionó que la norma dé un plazo de dos semanas para establecer alianzas electorales, ya que -indicó- hay agrupaciones que tienen procesos pendientes de reconocimiento de sus comités ejecutivos.

“La norma salió el 28 de setiembre y nos dan plazo hasta el 12 de octubre, lo cual me parece una barbaridad. Los partidos, hoy por hoy, tienen una serie de procesos pendientes de reconocimiento, por ejemplo, de sus comités ejecutivos”, dijo.

En ese sentido, consideró que no hay una voluntad “de que realmente los partidos políticos se unan” para los próximos comicios.

“Yo no sé si hay una pretensión o una motivación para favorecer a una u otra candidatura, no lo sé, no puedo ser concluyente en ello porque no hay una prueba para asumirlo y reconocerlo, pero sí puedo decir que parece que no hay la voluntad de que realmente los partidos políticos se unan, que los partidos políticos con conciencia y con espíritu democrático presenten una sola propuesta porque evidentemente esto que tenemos hoy día es un desorden total y la población es la más perjudicada, sin duda”, enfatizó.

El lunes 12 de octubre vence el plazo legal para solicitar la inscripción de acuerdos electorales ante el JNE.