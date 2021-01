El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, sostuvo que la presencia de candidatos con sentencias judiciales para las elecciones del 11 de abril es una expresión de la precariedad en los partidos políticos y corresponde a la ciudadanía evaluar si les otorgan o no su voto.

En declaraciones a la agencia Andina, sostuvo que cabe la posibilidad de que algunos de esos candidato tenga otra conducta y que corresponderá a la ciudadanía evaluar si les dan su voto o no.

“Si bien no hay un impedimento, sí pueden significar problemas en una mirada de desempeño o trayectoria personal, si no cumple con la pensión de alimentos o con sus deberes de padre o madre es una situación difícil, legalmente puede participar, pero ¿con esos antecedentes deben postular?”, se preguntó.

Indicó que en este proceso electoral se presentan candidatos con sentencia en primera instancia por delitos dolosos, cuyas candidaturas serán excluidas por el organismo electoral dado que es una prohibición en la normativa electoral.

Otro grupo de candidatos presentan sentencias penales cumplidas y ya se encuentra rehabilitados, en consecuencia, no hay obstáculo legal para que puedan continuar en carrera electoral, mientras que otro porcentaje tiene sentencias civiles por problemas que no implican la pérdida de derechos políticos.

Indicó que si este tipo de candidaturas representa el 5% o 10% de las listas de un partido políticos por regiones, tiene que ser un motivo de preocupación para ver qué está pasando en esta organización política.

“Puede ser que el partido no está preocupado en los antecedentes, podría ser que el candidato tiene recursos o posibilidades electorales, por eso no es una preocupación las características idóneas para la función pública y no le interesa hacer filtros adecuados”, acotó.

En todo caso, Lanegra sostuvo que se trata de una expresión de la situación de precariedad en los partidos políticos, con inscripciones tardías por la pandemia, sin dar tiempo para que se puedan hacer filtros anticipados.

“Creo que se debe corregir la prohibición de reelección en puestos políticos en el Congreso, alcaldes y gobernadores regionales, debe haber un incentivo para que la gente haga política y se mantenga en la vida política más allá de un periodo”, sentenció.