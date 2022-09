El excandidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, protagonizó un video en el que expresa abiertamente su apoyo a Diego Uceda, candidato a la Alcaldía de La Molina por Renovación Popular.

En el material audiovisual, De Soto señala que había prometido no apoyar a ningún partido político en estas elecciones regionales y municipales que se realizarán el próximo 2 de octubre. No obstante, resalta que conoce a Uceda y asegura que La Molina tendría “suerte de tenerlo como alcalde”.

“Me encanta estar aquí con mi amigo Diego Uceda. Yo me había prometido no salir a apoyar ningún partido porque no conozco la integración de los distintos candidatos que están aquí, pero sí conozco al hombre. Ojalá La Molina tenga la suerte de tenerlo como alcalde porque va a hacer una gran administración y lo digo con conocimiento de causa”, dice el expostulante presidencial.

Hernando de Soto

Como se recuerda, Juan Carlos Zurek es el aspirante al sillón municipal de este distrito por Avanza País, organización a la que hasta hace unos meses estaba afiliado Hernando de Soto.

Fue en diciembre de 2021 cuando el economista decidió abandonar este partido. Mediante sus redes sociales explicó que dicha decisión se debe a que la afiliación de muchos ciudadanos no había sido inscrita.

En la misma publicación, adjuntó un documento remitido al Comité Ejecutivo Nacional del partido, en el cual explicaba una serie de faltas cometidas por la organización del partido.

