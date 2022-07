El Jurado Electoral Especial (JEE) del Callao declaró improcedente la solicitud de inscripción de la candidatura de Alex Kouri al cargo de gobernador regional del Callao.

“Declarar improcedente la solicitud del 18/06/2022 a horas 03:23:59, escrito de solicitud de inscripción de listas de candidatos presentado por el ciudadano Jorge Luis Junios Reyes Sotomayor, personero legal titular de la organización política “Movimiento Regional Somos Callao”, por extemporánea en cumplimiento al acuerdo de fecha 14 de junio de 2022 del Supremo Tribunal Electoral”, se indica en el documento al que accedió Correo.

Cabe recordar que, de acuerdo al cronograma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones, la presentación de solicitudes de inscripción de listas de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales tenía como fecha límite el 14 de junio de 2022. Sin embargo, según resolvió el pleno del JNE, se acordó la ampliación de inscripción de listas “como plazo único e improrrogable” de 72 horas hasta las 23:59 horas del 17 de junio de 2022, pero a las organizaciones políticas que iniciaron -hasta el 14 de junio de 2022 - el trámite de ingreso de información al sistema declara para completar el registro de sus solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos.

“Situación que no corresponde en el presente caso, toda vez que la organización política en mención no presentó su lista antes del 14 de junio de 2022, lo que imposibilita el acuerdo al mandato supremo antes señalado, atendiendo lo solicitado por la organización política indicada no cumplir los requisitos establecidos por la Instancia Electoral Suprema; por lo que, en cumplimiento a la misma no resulta amparable y por consiguiente extemporánea”, se detalla en la resolución del JEE del Callao.

De acuerdo a la entidad electoral, el movimiento político que dirige Alex Kouri presentó la solicitud de inscripción recién el 17 de junio a las 10 de la noche.