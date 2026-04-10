A dos días de las Elecciones Generales 2026, los candidatos que aspiran a ocupar la Presidencia de la República realizaron anoche sus cierres de campaña, muchos de ellos, con presencia multitudinaria de sus simpatizantes.

A diferencia de las actividades de 2021 que estuvieron limitadas por la pandemia del COVID - 19, esta vez los candidatos presidenciales tuvieron la posibilidad de realizar eventos en grandes espacios y con artistas invitados.

MADRUGADORES

Rafael López Aliaga (Renovación Popular) fue uno de los primeros candidatos en iniciar sus actividades muy temprano, porque antes de llegar al Campo de Marte, estuvo en un mitin en San Juan de Miraflores. Sin embargo, fue uno de los últimos candidatos en presentarse.

Su aparición se registró cerca de las10 de la noche junto a su plancha presidencial.

“Esta es la verdadera encuesta. El mitin más grande de Lima lo tiene Renovación Popular”, afirmó.

Además, ofreció que de ganar las elecciones el 28 de julio, “el Perú será potencia mundial”.

“Nuestro partido tiene gente decente y honesta. Este 28 de julio, por decreto de presidencia, todo venezolano que no está al día y legal en el Perú, se me larga. Vamos a ir de cacería”, prometió.

Rafael López Aliaga tuvo su cierre de campaña. (Foto: GEC)

Keiko Fujimori de Fuerza Popular realizó su cierre de campaña en una explanada de Villa El Salvador.

La fujimorista hizo su aparición a las 8:30 p.m. bailando a través de una extensa pasarela.

“Han pasado 25 años de gobiernos antifujimoristas, ¿qué hicieron? Lo único que hicieron fue poner excusas e insultos, pero no hacerse responsables de cada una de sus decisiones”, reclamó.

“Les pido una oportunidad, no he sido presidenta todavía, han gobernado otros”, le dijo a sus seguidores.

Keiko Fujimori en su cierre de campaña. (Foto: Fernando Sangama / El Comercio)

Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, no logró instalar un estrado como lo había previsto su agrupación. Sin embargo, cerró su campaña en el palco del local de su partido en Paseo Colón.

Desde allí recordó a los que murieron durante las manifestaciones contra Dina Boluarte.

“Aquí están los que fueron asesinados en diciembre de 2022 y enero de 2023, van a tener justicia. Aquí estamos haciendo historia, le están poniendo nuevo piso a la democracia”, proclamó.

Jorge Nieto realizó cierre de campaña en el Centro de Lima. (Foto: GEC)

Muy cerca estuvo Alfonso López-Chau, de Ahora Nación, que cerró en la Plaza Dos de Mayo, pero antes recorrió Gamarra acompañado de alguno de sus candidatos como Harvey Colchado.

Cuando se dirigió a sus simpatizantes en el Cercado de Lima, el exrector refirió que estaba sorprendido de la multitud presente.

“Me parece increíble lo que veo desde el palco. Recuerdo que inicialmente nos reuníamos siete personas, luego 14, quiero rendirle homenaje a todo el Comité Ejecutivo y a los jóvenes”, señaló.

Carlos Álvarez de País para Todos llegó a Lurigancho – Chosica para su evento, espacio que aprovechó para cuestionar que los policías no puedan votar, pero los delincuentes que están libres sí.

“Este es el Perú de los criminales, de los corruptos, no hay castigo, no hay sanción. Ven al Estado como un botín”, cuestionó.

También aprovechó para hacer algunas imitaciones a políticos como César Acuña de Alianza para el Progreso (APP).

Tras participar del cierre de campaña, conversó con la prensa.

“Quien gane no puedo ser rehén del Parlamento. Se debe tener bancada para poder consensuar. Lo más hermoso que me ha pasado en todo este tiempo es recorrer el país, pero yo he escuchado a los peruanos hace más de cuatro décadas”, declaró para luego retirarse en un bus con su equipo de seguridad.

Carlos Álvarez realizó cierre de campaña presidencial en Lurigancho - Chosica. (Foto:GEC)

MÁS

José Luna Gálvez de Podemos estuvo en Los Olivos con varias agrupaciones musicales, entre ellas, La Bella Luz.

“Existen momentos trascendentales que definen la historia de los pueblos. Este es un momento histórico en el cono norte”, sostuvo en medio de la presencia de sus simpatizantes.

El candidato Enrique Valderrama (Apra) convocó a sus simpatizantes en el Óvalo de la Avenida Venezuela, mientras que Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) hizo lo mismo en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Wolfgang Grozo de Integridad Democrático apeló a un discurso religioso para su cierre desde el mismo distrito que Pérez Tello: “Los tiempos de Dios son perfectos. Somos instrumento de Dios. Me siento bendecido porque Dios ha puesto a tantas personas maravillosas alrededor del partido”.

José Williams Zapata tuvo un cierre de campaña en la Plaza de Pocollay, en Tacna.

Los simpatizantes subían al escenario para tomarse fotografías con el también congresista.

“No puede haber otro sitio mejor para hacer cierre de campaña que Tacna, donde comienza la patria”, aseguró.

Por su parte, Mesías Guevara (Partido Morado) cerró su campaña en Sunampe, Chincha.

Los candidatos presidenciales no podrán realizar reuniones ni manifestaciones de carácter político desde hoy, pero sí podrán ofrecer entrevistas.

Por otro lado, a partir del sábado a las 00:00 horas, queda suspendida cualquier tipo de propaganda política.