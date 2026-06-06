A pocas horas de la segunda vuelta presidencial en Perú, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sostuvo una videollamada con el político colombiano Abelardo de la Espriella, quien también participa en una contienda electoral en su país. Durante la conversación, ambos intercambiaron opiniones sobre la situación política de sus naciones y abordaron temas relacionados con una eventual cooperación bilateral.

El diálogo fue difundido por el propio aspirante colombiano a través de sus redes sociales. El político colombiano manifestó su confianza en que Fujimori obtendrá la victoria en las urnas y llegue a la Presidencia del Perú y se refirió a ella como la futura mandataria del país.

“¿Cómo estás querida presidenta? Porque serás presidenta con ayuda de Dios”, señaló.

Ante esas palabras, Fujimori agradeció el gesto y explicó que afronta las horas previas a la elección con cautela. La candidata indicó que, pese a la expectativa que genera la jornada electoral, mantiene prudencia respecto al resultado final.

Durante la conversación, De la Espriella destacó el recorrido de Fujimori y sostuvo que el Perú está preparado para ser gobernado por una mujer.

“Ya es hora de que Perú tenga una presidenta” de las cualidades de Fujimori, manifestó durante el diálogo.

Por su parte, la excongresista reconoció la decisión de De la Espriella de participar en política. Asimismo, señaló que se trata de una actividad que demanda sacrificios personales y familiares.

Keiko, como yo, se enfrenta en Perú a un candidato de izquierda radical y mañana vivirá una jornada decisiva para la democracia de la región.



Al pueblo peruano le envío un saludo fraternal, con el deseo de que elija bien por la salud de su República y por el futuro de toda… pic.twitter.com/eIvWLBqcXV — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 6, 2026

Cooperación entre Perú y Colombia

Más adelante, ambos abordaron la posibilidad de fortalecer la relación entre Perú y Colombia en caso de alcanzar la Presidencia de sus respectivos países. Uno de los temas centrales fue la necesidad de enfrentar de manera coordinada los problemas vinculados a la criminalidad internacional.

De la Espriella planteó la conveniencia de impulsar una agenda conjunta que permita estrechar los vínculos comerciales y reforzar la cooperación en materia de seguridad. Además, expresó su expectativa de compartir responsabilidades de gobierno con la candidata peruana.

“Será fantástico poder compartir esta presidencia con una mujer de tus calidades”, sostuvo.

Fujimori coincidió en que los desafíos relacionados con el crimen transnacional requieren acciones conjuntas entre los países de la región. La lideresa de Fuerza Popular indicó que le resulta importante la posibilidad de trabajar coordinadamente con las autoridades colombianas.