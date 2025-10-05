Los ciudadanos que resulten elegidos miembros de mesa para los comicios de 2026 recibirán una compensación económica de S/160 (equivalente al 3% de una UIT), informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Además, la ley establece que estos ciudadanos tienen derecho a un día de descanso remunerado en su centro laboral.
Quienes sean seleccionados deberán participar en una capacitación de entre 90 minutos y dos horas.
La entidad informó también que el 1 de febrero de 2026 vence el plazo para el sorteo de miembros de mesa. Este proceso estará a cargo de la ONPE y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
El trabajo de los miembros de mesa, que son la autoridad oficial en cada recinto de votación, resulta esencial para garantizar la transparencia, eficiencia y legitimidad de los comicios, señaló la ONPE.
