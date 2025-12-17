Las Elecciones Generales 2026 tendrán como candidatos presidenciales a rostros conocidos a nivel nacional como Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, César Acuña, George Forsyth, Ricardo Belmont, Vladimir Cerrón, entre otros nombres que ya tentaron en algún momento la Presidencia de la República.

También hay caras que son reconocidas por ejercer un cargo en la actualidad en el Congreso como José Williams Zapata, Roberto Chiabra y José Luna Gálvez. Sin embargo, del universo de 36 aspirantes al Sillón de Pizarro, existen al menos 11 de ellos que son nuevos para los votantes, porque sus nombres y rostros -hasta el momento- no son trascendentes.

Herbert Caller, candidato a la presidencia por el Partido Patriótico del Perú. Foto: GEC.

NOMBRES

Sobre los pigmeos electorales hay varios nombres desconocidos que parecen haber llegado por casualidad a la política.

Uno de esos nombres es Rosario Fernández Bazán, quien en realidad lidera la fórmula del partido Un Camino Diferente porque su hermano, el exalcalde de Trujillo Arturo Fernández, no puede encabezar la lista al ser un prófugo de la justicia.

Rosario del Pilar Fernández es una de las cuatro candidatas mujeres.

En la mayoría de sus transmisiones en redes sociales se caracteriza por aparecer gritando.

“Yo voy a defender a mi hermano, sea como sea. No solo voy a defender un partido, sino a mi hermano que es íntegro”, dijo en una video de hace una semana.

Sin embargo, no hay mayor información sobre su trayectoria política y/o profesional.

Paul Jaimes es candidato presidencial de Progresemos. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

Paul Jaimes Blanco es candidato presidencial del partido Progresemos.

En el pasado militó en Avanza País, tiempo en que fue designado secretario general del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en 2022.

Este medio informó que tenía dos denuncias. La primera por violencia familiar, pues su hermana lo denunció por propinarle golpes de puño y punta pies en diferentes partes del cuerpo.

Además, tiene una denuncia por haber amenazado con arma de fuego a su entones pareja.

Jaimes Blanco dijo a Correo que la primera denuncia ocurrió hace 10 años y negó la agresión, mientras que dijo no tener conocimiento de la segunda denuncia.

Por otro lado, está Antonio Ortiz Villano de Salvemos al Perú.

Su nombre apareció recientemente en medios tras ganarle la candidatura de la agrupación a Mariano González con una moneda, sorteo que se realizó porque ambos empataron en las elecciones internas.

Ortiz Villano recooció hace poco que conversó con Antauro Humala durante un encuentro social en un a reunión informa con amigos.

Además, estuvo envuelto en una polémica luego de conocerse que se reunió con n el vocal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Willy Ramírez Chávarry, en un hotel de Lima.

Según relató, el encuentro duró 10 minutos por invitación de un tercero, pero aseguró que “no tuvo contenido electoral”.

ANÁLISIS

Para el experto en temas electorales, José Tello, el exceso de candidatos presidenciales es producto de la reforma del 2019 que se aprobó para darle más facilidad a los ciudadanos para registrar a sus partido político, “bajo un modelo democrático competitivo”.

“Es algo que nunca se ha visto, hay 43 partidos participando en total. Hay que ser claros, si bien con esa reforma era fácil inscribir a un partido, también es fácil que este pierda la inscripción”, sostuvo.

En diálogo con Correo, el abogado consideró que el “outsider” podría estar entre los 11 rostros nuevos. Sin embargo, le preocupa que ninguno de ellos vaya con una lista de candidatos al Congreso que pueda convencer.

“Mi preocupación es que si alguna de esas figuras gana la presidencia y lo hace sin una fuerza parlamentaria, vamos a tener un desgobierno, que es lo que ha pasado al no existir una bancada oficialista”, apuntó.

En otro momento, Tello recordó que antes solo se pedía el 0.1% del total de padrón como afiliado al partido, es decir, casi 26 mil personas. Sin embargo, ahora además de los afiliados, se necesita en promedio el 3% de adherentes del padrón.

“Es un doble requisito, es mucho más difícil. Han procurado que la valla sea más rigurosa para que mueran más partidos, porque ahora no solo te piden el 5% de los votos válidamente emitidos, sino también tener siete diputados o tres senadores”, dijo.

“El voto va a ser tremendamente disperso, vamos a tener un Congreso disperso. Hasta el momento, según la cantidad del 48% de votos en blancos o nulos, solo los partidos Renovación Popular, Perú Primero, Fuerza Popular y País para Todos pasarían la valla”, agregó.

Finalmente, consideró que los rostros nuevos tienen derecho a postular, pero deben ser responsables.

“Me parece que no tienen buenos nombres al Congreso, ahí se ve que son improvisados. Nadie puede llegar al Gobierno sin una bancada oficialista”, precisó.