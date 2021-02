Jorge Nieto Montesinos, candidato al Congreso con el No. 1 de Victoria Nacional, asegura que se mantiene lejos de las políticas de izquierda. En esta entrevista critica a este sector e indica que su partido promueve políticas públicas que acabarán con la recesión económica.

¿Qué piensa sobre las investigaciones contra George Forsyth por contratar por más de 100 mil soles a un supuesto amigo en la Municipalidad de La Victoria?

Todo está hecho de acuerdo a ley. Los requerimientos necesarios para esa contratación están de acuerdo a los procedimientos administrativos regulares y si el MP tiene la voluntad de investigar, tiene todo el derecho de hacerlo (...) de modo que no veo más dificultad.

Imagino que debe tener una opinión personal sobre la denuncia que formuló en su momento la señora Vanessa Terkes en contra de Forsyth por maltrato…

Entiendo que está sobreseída esa investigación de modo que no hay mucho de lo cual opinar.

¿Considera que este tipo de denuncias e investigaciones le hacen daño al partido?

Son materia normal en procesos electorales y que son parte de campañas sucias.

¿El padre del señor Forsyth tiene influencia en las decisiones del candidato e injerencia en el partido?

Entiendo que está en Japón porque es embajador allá. No he visto mayor participación o injerencia electoral de Harold Forsyth. Que tengan alguna relación de intercambio de ideas, no me parece anormal.

Señor Nieto, ¿coméntenos cómo se aplicaría un impuesto al patrimonio que promueve su agrupación política?

Ese es un tema técnico del plan de gobierno que está en medio de elaboración.

¿Ha revisado el tema de fondo del impuesto al patrimonio?

¿Cómo? Claro. Es una propuesta del plan de gobierno. Sí, lo he leído.

Entonces, ¿ me podría decir cómo podría aplicarse esto en caso lleguen al poder?

En su momento vamos a revisar cuál es la situación de las arcas fiscales y encontrar la manera de generar recursos para que se ejecuten planes y atender las necesidades de la población.

Contésteme esto al margen de la pandemia. Ustedes también plantean reducir el límite de la inversión de las AFP en el exterior, del 50% al 30%, cuya diferencia (20%) se irá a un fideicomiso. ¿Podría explicarme de qué trata?

La idea es tener recursos para las inversiones en el Perú. Entonces, necesitamos fortalecer nuestra inversión interna para remontar la situación económica, por eso necesitamos acopiar toda la cantidad de recursos para desarrollar el crecimiento.

¿Eso quiere decir que usarán los ahorros de trabajadores para financiar algunas operaciones de alto riesgo?

No, no, no. Nadie dice que usarán los ahorros de los trabajadores.

¿No considera que las propuestas de Victoria Nacional son muy tiradas a la izquierda?

No. Si usted quiere usar la topografía convencional, somos un espacio de centro.

¿Qué piensa sobre la izquierda?

En el Perú no queremos chavismo, que quede claro. Tenemos un millón de venezolanos dentro del país resultado de esas políticas que algunos dentro de la izquierda valoran mucho. Tengo una clara distancia de ello. Volver a repetir una política fracasada en el pasado y el presente sería un gravísimo error.

¿Tiene alguna propuesta?

Sí, una de las propuestas es una de gestión de riesgos y desastres: Lima tendrá dentro de cinco minutos o en cinco años, un gran sismo. Los estudiosos de este tema dicen que será de escala de 8 u 8.5.

¿Su partido estaría a favor del matrimonio gay?

El partido tiene un punto de vista. En el programa está planteado.

¿Y cuál es?

Entiendo que está planteado el tema de la unión civil.

¿Y usted qué piensa sobre esto?

Ah no. Yo pienso que todos los seres humanos tenemos derechos plenos. Ese es un tema de juicio personal.

¿Está a favor del indulto a Alberto Fujimori?

Me parece que es un grave error de plantearlo como tema de campaña.

¿Quién es Jorge Nieto Montesinos?

Político. Fue ministro de Cultura (julio) y Defensa (diciembre) en el 2016. Estudió derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

TE PUEDE INTERESAR

Podrás conocer a cada candidato presidencial en un minuto.

VIDEO RECOMENDADO

Camas UCI en el hospital #Negreiros | Cazadores de la realidad