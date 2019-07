Elmer Cáceres consideró que Martín Vizcarra es un "traidor" por licencia a proyecto Tía María (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, consideró que es un traidor el presidente Martín Vizcarra por otorgar la licencia de construcción a la empresa Southern Cooper del proyecto minero Tía María.

A su salida del Legislativo, la autoridad regional indicó que el jefe de Estado se deberá someterse a las consecuencias por la determinación de conceder la licencia a ese proyecto.

"Nosotros invocamos a la paz, pero el presidente de la República se tiene que (...) a las consecuencias. (Es un traidor) claro que sí", mencionó.

En otro momento, Elmer Cáceres pidió a Martín Vizcarra anular esa licencia, pues dijo que en caso contrario no habrá diálogo con el Ejecutivo.

"Que el presidente anule esa licencia de construcción, si no hay la anulación de la licencia no hay diálogo. De qué podríamos dialogar si es que anteriormente no se ha tenido la licencia social del Valle del Tambo. Prácticamente, tiene licencia de construcción a espaldas de nosotros", remarcó.

El gobernador regional de Arequipa se presentó ante el Comisión Investigadora Multipartidaria sobre los actos del proyecto Majes.