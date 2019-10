Eloy Espinosa: Acusaciones contra Gonzalo Ortiz de Zevallos deben acreditarse

Síguenos en Facebook

El miembro del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa, destacó la importancia de que se esclarezcan las acusaciones contra Gonzalo Ortiz de Zevallos quien fue elegido como magistrado por el Pleno del Congreso el 31 de septiembre pasado, horas antes de la disolución del Parlamento.

Durante una entrevista con Canal N, Espinosa-Saldaña indicó que esas acusaciones también deben acreditarse y dijo que no conoce qué intereses podría defender el primo del presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea.

"No sé (que intereses defiende Ortiz de Zevallos). He visto las denuncias en (medios) que hacen con gran sorpresa y preocupación. Esto tiene que esclarecerse. Esto no puede ser que se afirme sino tiene que acreditarse. No podemos tener personas que quieren colocar a magistrados para que sean funcionales a ciertos intereses", remarcó.

Luego, señaló que el Tribunal Constitucional está integrado por jueces, no por políticos ni agentes económicos; debido a lo cual, resuelven las controversias conforme a derecho.

"En el Tribunal Constitucional somos jueces, no político ni agentes económicos, solo resolvemos controversias y las controversias conforme a derecho y, no en función a susceptibilidades que puedan ver favorecidos intereses", anotó.

Hoja de vida

Al ser consultado sobre el supuesto conflicto que tendría Ortiz de Zevallos como exmiembro de Repsol y que tendría un proceso en el TC, Espinosa respondió: "Nosotros fuimos elegidos por invitación, pero tuvimos que dar testimonio de hoja de vida. Se plantearon tachas para evitar cualquier tipo de malentendido en cumplimiento de pautas para evitar conflictos de intereses".

"Cuando se hace un proceso con la mejor intención, pero no se toma el tiempo para ver esas cosas, pueden pasar estos problemas (...). En el caso que el señor Ortiz de Zevallos fuese elegido, cosa que no se da por situaciones que ya se han explicado, tendría que abstenerse de todos los procesos", añadió.

Posteriormente, solicitó que no se ponga en riesgo la imagen del Tribunal Constitucional, ya que los peruanos necesitan tener confianza en sus instituciones.

"No pongamos en riesgo la imagen del Tribunal Constitucional. En este momento, las personas necesitan confianza en sus instituciones, no afectemos la credibilidad del Tribunal", refirió.