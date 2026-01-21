Entre marzo y abril iniciará la ejecución del proyecto de crear vía exclusiva en la extensa Avenida Arequipa, anunció la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el cual aseguró permitirá viajes más cortos en el Corredor Azul, cuyo recorrido actual es de 75 minutos y con la obra se reducirá a 30 minutos.

“En este momento tenemos 60 000 usuarios al día que emplean el Corredor Azul. Actualmente, el tiempo de recorrido en toda la avenida de Arequipa en hora punta es de 1 hora y 15 minutos. Teniendo una vía exclusiva podremos transitar en apenas 30 minutos a lo largo de todo el eje”, dijo a Andina el vocero de ATU, Daniel Gonzales.

Señaló que se trata de un proyecto de gestión del tránsito a muy bajo costo que ha dado grandes resultados en vías principales de Corea del Sur, España y Argentina.

Y es que la avenida Arequipa tiene 54 cuadras a lo largo de más de 6 kilómetros en cuatro carriles (dos de ida y dos de vuelta), atravesando cuatro distritos: Lima Cercado, Lince, San Isidro y Miraflores. El corredor exclusivo se aplicará únicamente en los dos carriles que van en dirección de Miraflores hacia el Cercado de Lima.

“Se van a convertir en un carril bidireccional. Es decir, tendríamos un carril por sentido para el Corredor Azul. Los otros dos carriles (en dirección norte a sur) mantendrían el sentido de circulación normal, desde el Centro de Lima hacia Miraflores, para el tránsito mixto o transporte particular”, explicó.

Indicó que el proyecto se divide en tres etapas. La primera etapa va desde 9 de diciembre o Paseo Colón, incluye la Avenida Garcilaso de la Vega hasta la calle Manuel Bañon, cruzando el Puente Villarán. “Esta etapa arrancaría entre marzo y abril y debería estar implementada entre mayo y junio de este año”, refirió.

Así, la primera etapa de cambios en la avenida Arequipa llegaría hasta Lince, la segunda etapa hasta San Isidro y en la tercera y última etapa se llegaría con los cambios hasta Miraflores.

“Actualmente tenemos 45 paraderos distribuidos en ambos sentidos. Los vamos a reducir a solo a 25. Estamos analizando los principales puntos de mayor demanda de usuarios”, dijo.

El vocero de ATU agregó que se estima que el proyecto esté concluido al 100% en agosto.