El electo congresista por el Frente Amplio, Enrique Fernández Chacón, fue entrevistado por el periodista Phillip Butters un día antes de recibir sus credenciales como parlamentario por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En el intervalo de dicho intercambio de palabras, al político se le preguntó si le llevará frutas al exgobernador regional de Lambayeque, Yehude Simon, quien cumple un mandato de detención preliminar por el caso Odebrecht.

La respuesta de Fernández no se hizo esperar: “Sí, ¿por qué no?, si es mi amigo. El día que usted esté preso, le voy a llevar frutitas. No se preocupe", sostuvo ante su entrevistador.

Butters negó la posibilidad de que el escenario planteado por Fernández suceda: “Eso no va a pasar”, sentenció seriamente.

El electo congresista dio por finalizado el tema con una frase que dejó suspenso: “Vamos a ver...”, manifestó.