Enrique Fernández Chacón, congresista del Frente Amplio recibió el alta tras permanecer internado varias semanas por los síntomas al dar positivo por coronavirus (COVID-19).

Según informó Uníos, agrupación que forma parte del partido Frente Amplio, el legislador fue dado de alta y sigue recuperándose del virus “luego de una prolongada internación”.

Enrique Fernández Chacón fue dado de alta tras estar internado desde junio.

El congresista de 78 años reveló el pasado 7 de junio que había dado positivo para coronavirus y que estaba internado en la clínica Ricardo Palma.

“Las primeras atenciones me las dio mi hijo [que es médico], me trató con antibióticos, y ya después he tenido que venir a la clínica para una atención más prolija”, señaló a El Comercio en aquella fecha.

El 19 de junio, el partido Frente Amplio emitió un pronunciamiento en el cual indicaron que el congresista está librando “una batalla por su vida”.

“Nuestro compañero legislador Carlos Enrique Fernández Chacón se encuentra librando una nueva batalla, esta vez es por su vida a causa de la enfermedad producida por el COVID-19″, señaló el partido político.