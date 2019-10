Enrique Fernández confirmó que postulará al Congreso en el 2020

Síguenos en Facebook

Con el propósito de ocupar un escaño en el Congreso de la República, el excongresista de la Asamblea Constituyente de Haya de la Torre, Enrique Fernández Chacón, anunció hoy que participará en las elecciones congresales del próximo año.

Mediante su cuenta de Twitter, el excandidato municipal por el Frente Amplio reveló que esta decisión la tomó en vista que a diario los ciudadanos de a pie le preguntan si tiene pensado postular al Parlamento Legislativo para ocupar el cargo de congresista.

"Por donde el diario trajinar me lleva, no falta quien me pregunte, ¿Va a postular como congresista? Les digo que sí. No me gustaría que los sinvergüenzas que acabamos de echar los reemplacen elementos de su misma calaña. ¿Me gustaría saber qué opina Usted? ¿Qué me aconseja?", escribió.

Como se recuerda Enrique Fernández participó en las elecciones municipales del 2019 por el Frente Amplio.

Perfil

Enrique Fernández Chacón es un político peruano del Frente Amplio y excongresista de la Asamblea Constituyente de Haya de la Torre por el FOCEP (1978-1979). Fue parte de la construcción de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y fundador del Partido Socialista de los Trabajadores del Perú.