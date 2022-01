Es el alumno más caro de la historia del país. Nos referimos al presidente de la República, Pedro Castillo, cuya imagen ha sido puesta en jaque y continúa siendo blanco de duras críticas tras su cuestionable desenvolvimiento en su primera entrevista internacional con un medio de comunicación. “El Perú va a seguir siendo mi escuela”, dijo Castillo sobre su extensa cadena de errores.

Especialistas en la materia explican el impacto del encuentro del mandatario, de acuerdo a la emisión de la primera parte del diálogo con Fernando del Rincón, en su programa Conclusiones, de CNN en Español.

ANÁLISIS. El especialista en comunicación política Ricardo Sifuentes sostuvo que la entrevista que ofreció el mandatario “ha desnudado las debilidades del Gobierno”, pues Castillo “cometió sincericidio” al aceptar acudir sin tender metas o políticas claras a las que apunta con su gestión.

Sifuentes indicó que el mandatario se mostró inseguro y “con respuestas muy poco satisfactorias” respecto a temas como la posible injerencia en los ascensos militares y las cuestionables licitaciones, temas de los que evita responder en medios locales. También dijo no haber percibido seguridad “ni argumentos verosímiles” en Castillo al ser consultado por temas de corrupción e investigaciones a persona de su entorno.

“Lo más grave es que no plantea una meta, lo que los académicos en comunicación política conocemos como un mito de gobierno, una perspectiva de futuro para los ciudadanos. Esto me parece que va a golpear su legitimidad”, señaló.

Sifuentes indicó que “fue un grueso error” dar la entrevista a CNN, y recomendó una reformulación política y comunicacional en Palacio.

Respecto a lo dicho por el mandatario de que aún se encuentra aprendiendo del cargo y que el Perú será su escuela, el especialista comentó que estas frases pueden ser interpretadas como “una ofensa” o que viene de “alguien que no merece el puesto” si son analizadas en conjunto con los cuestionables nombramientos hechos por Castillo en los seis meses de gestión.

Por su parte, el politólogo y comunicador Luis Benavente opinó que la entrevista puso en evidencia al presidente Castillo. “No solo demostró su poca capacidad comunicativa, sino su pobreza política, su falta de recursos, su incapacidad para gobernar”, dijo.

El experto indicó que el mandatario “no tuvo repuestas claras, contundentes frente a la infinidad de cuestionamientos” que le fueron planteados: “Prácticamente, Del Rincón arrinconó a Castillo y este solo mostró castillos en el aire, fue incapaz de dar una respuesta sólida, que convenza. Simplemente negaba sus responsabilidades incluida la incapacidad de gobernar”.

Una de las confesiones más interesantes de la entrevista, según Benavente, es aquella en la que el mandatario admite que no tiene preparación para ser presidente.

“Yo no puedo entender a un gobernante que no se ha preparado para gobernar”, señaló.

A su juicio, el sistema educativo fracasó en el caso de Castillo y otros millones de ciudadanos en el Perú: “Entonces ¿qué sentido tiene la educación? Castillo es una demostración flagrante del fracaso de la educación en el Perú”.

“Si una persona con ese nivel educativo, comunicativo, político, llega a ser presidente de la república y, ademas, esa persona es maestro de escuela, quiere decir que la educación el Perú ha fracasado”, aseguró Benavente.

MIRA AQUÍ: Vicepresidenta Dina Boluarte comunica al JNE su decisión de alejarse de Perú Libre tras su expulsión

MEA CULPA. Entre tanto, el tsunami de críticas a la entrevista concedida de Castillo a CNN golpeó las estructuras de Palacio de Gobierno. La oficina más resquebrajada fue la Secretaría de Comunicación Estratégica y de Prensa del Despacho Presidencial.

Según supo Correo, en Palacio de Gobierno consideran que los responsables de las comunicaciones del jefe de Estado con la prensa mandaron al presidente “al suicidio” y lo colocaron en el paredón.

Por ello, ayer se desató un tiroteo de acusaciones mutuas entre Jaime Idrogo, jefe de dicha secretaría, y el llamado “dúo dinámico” de Huancayo formado por Franco Pomalaya y José Luis Cristóbal Quispe.

En Palacio, este dúo tiene la total confianza de Castillo y constituyen la última palabra en todo lo relativo a comunicaciones, pese a que, formalmente, pertenecen a la Subsecretaría General de Palacio de Gobierno.

Fuentes de este Diario aseguran que fue Pomalaya el que aconsejó a Castillo, sin consultar a nadie, que acepte la entrevista con Del Rincón.

Pomalaya y Cristóbal Quispe son periodistas que trabajaron con Vladimir Cerrón en Huancayo. En otra orilla está Jaime Idrogo, jefe formal de la Secretaría de Comunicación Estratégica, y quien ha sido arrinconado por el dúo huancaíno, de modo que sus decisiones son corregidas o reorientadas por Pomalaya y Quispe.

MÁS CRÍTICAS. En el ámbito político, la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, señaló que existe una irresponsabilidad total de Castillo al haber asumido un cargo para el cual nunca estuvo preparado.

“Considero que (Pedro Castillo) no tiene conciencia de lo grave que esto significa para nuestro país, el no saber gobernar y no saber elegir un equipo técnico que pueda suplir las carencias de conocimiento”, dijo en RPP.

Por su parte, Norma Yarrow (Renovación Popular) consideró que tenemos un personaje improvisado como presidente y que da “vergüenza”.

“Castillo confirmó que el Perú seguirá siendo su escuela. Este señor nos odia”, escribió por su parte Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) en su cuenta de Twitter.

Mientras que su colega de bancada, Juan Carlos Lizarzaburu afirmó: “¿Les quedó claro que repetir la palabra “pueblo” ya no genera nada en los ciudadanos? Incapaces”.

