Ernesto Blume, miembro del Tribunal Constitucional (TC), considera que el presidente Martín Vizcarra ha cometido un error. El magistrado sustenta dicha opinión en las expresiones del jefe de Estado sobre el fallo del TC relativo al vencimiento de deudas tributarias. Antes de la resolución, el mandatario dijo que “prescribir no sería conveniente”. En esta entrevista, Blume enfatiza que una autoridad no puede pretender insinuar una decisión a otra.

¿Cómo evalúa la decisión del TC sobre la demanda interpuesta por el Colegio de Abogados de Libertad en contra del decreto legislativo 1421, que busca cobrar deudas tributarias a empresas hasta antes del 2012?

He sido ponente de esa causa y mi ponencia postulaba que se declarara fundada la demanda en todas sus partes, porque la norma que había sido objeto de cuestionamientos, desde mi punto de vista, adolece de inconstitucionalidad. Lamentablemente, por una serie de tergiversaciones se mostró el caso como uno en el que se pretendía dejar de cobrar a un grupo de empresas, cuando en realidad no era así. La Constitución dice claramente que ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en lo que favorece al reo o al sujeto que ha cometido un delito en el caso penal.

¿Cómo responde a las críticas en su contra por, presuntamente, buscar favorecer a las grandes empresas?

Eso lo rechazo enfática y categóricamente. No tengo nada que ver con ninguna empresa y no tengo ningún problema de orden ético, eso es fruto de cierto enanismo moral.

Días previos al fallo, el presidente Vizcarra, entre otras declaraciones, dijo en una conferencia que prescribir deudas tributarias no sería lo más conveniente. Con ello, ¿de alguna forma orienta a la opinión pública?

Personalmente, lo tomo como un grave error del señor presidente que no debe de producirse. Considero que debe respetarse la autonomía del tribunal. Me parece mal que el presidente de la República, con todo respeto, esté, pues, metiéndose en las competencias del TC y orientando en alguna medida a la opinión pública en uno u otro sentido. (...) No tiene por qué, una autoridad pretender insinuar a otra una decisión.

¿Acaso no respeta las competencias de poderes?

Solamente le digo que, en este caso concreto, no es correcto que el presidente esté pretendiendo imponerle al TC una determinada posición. Eso es inaceptable en cualquier sistema democrático que respeta a las instituciones.

¿Cree que al buscar modificar las reglas tributarias podría afectarse el desarrollo económico?

Cuando el Estado, a través de la Sunat, cambia las reglas de juego y las cambia con efecto retroactivo, afecta el modelo económico y desalienta a la inversión en perjuicio de todos los peruanos.

Eso quiere decir que sí podría afectar las inversiones…

Es evidente de que se afecta el sistema económico y también, en términos generales, la inversión, pero en todos los niveles. Cuando se cambian las reglas de juego y cuando no hay claridad eso repercute en la situación económica, ciertamente.

¿Qué está ocurriendo con la legislación tributaria peruana?

El principio dice que quien debe dictar las normas tributarias es el Congreso y solo por excepción se delega al Ejecutivo, pero la excepción se ha convertido en una regla. Hoy, en un 90%, estas se dictan por el Ejecutivo. Eso no está en la línea con la Constitución.

¿Con el decreto se vulnera el principio de irretroactividad?

Para mí, sí.

En el TC existen dos bandos ideológicamente opuestos. ¿Cuál es su impresión sobre ello?

Eso no es exacto, desde mi punto de vista, no creo que haya esas tendencias. Lo que hay es que uno tiene su punto de vista sobre la realidad y eso se respeta.

¿Hacía dónde podrían apuntar los casos en torno a la demanda de competencia por incapacidad moral que buscó dejar sin piso la vacancia contra Vizcarra?

He sido el único magistrado con voto solitario en el sentido de opinar que la demanda era improcedente, porque, desde mi punto de vista, no se daban los presupuestos exigidos en lo que se refiere al proceso competencial. Lógicamente, también era improcedente el pedido de medida cautelar.

¿Dejará un precedente la decisión del tribunal?

En términos generales, las decisiones del tribunal siempre dejan huella.

Perfil

Ernesto Blume es magistrado del Tribunal Constitucional. Especialista en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Fue el principal asesor de la MML desde 1996 hasta el 2002. En las elecciones municipales de Lima de 1983 fue elegido como regidor por el PPC.