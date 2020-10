Ernesto Bustamante, exjefe del Instituto Nacional de Salud (INS), quien recientemente se unió al equipo técnico del plan de gobierno de Fuerza Popular, aseguró que su decisión se debe a que este es un partido consistente y sólido, y que la invitación llegó de parte de la lideresa Keiko Fujimori.

“Me invita Keiko Fujimori y el secretario general Lucho Galarreta, quienes me invitan a formar parte del equipo y yo no voy simplemente a ser un invitado, yo me inscribí, yo soy un militante porque uno tiene que ponerse la camiseta, tiene que ser honesto y mostrar frontalmente con qué equipo está jugando, mi equipo es el Perú”, afirmó en Canal N.

“Yo estoy en Fuerza Popular porque es un partido consistente, es un partido sólido, que tiene estructura partidaria, donde hay jerarquías y realmente las cosas funcionan como tienen que funcionar”, agregó.

El último lunes, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que Ernesto Bustamante se unió al equipo técnico del plan de gobierno de su partido con miras a las elecciones del 2021.

“Le doy la bienvenida al Dr. Ernesto Bustamante, que se incorpora a nuestro equipo técnico para hacerse cargo de una propuesta integral y enfrentar los efectos y consecuencias del coronavirus en nuestro país”, señaló en su cuenta de Twitter.

Al respecto, Bustamante indicó que es una persona que cree en la clase política y se consideró un “hombre optimista”.

“Yo soy un hombre optimista y creo que la clase política, aquellos que hacen política, que hacemos política, hoy hay formas decentes de hacerlo. Lo que pasa es que hay cuatro o cinco bandidos que han malogrado el concepto de política en el Perú”, dijo.

Asimismo, indicó que Keiko Fujimori demostrará su inocencia en el proceso que se sigue en su contra en el marco del caso Odebrecht.

“La investigación que se le está siguiendo es por aportes de campaña en una época en que los aportes de campaña no eran ilegales y pienso que está bien que haya una investigación porque de esta manera se podrá demostrar su total inocencia”, manifestó.