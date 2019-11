Esperan que Keiko Fujimori se incorpore a la campaña de Fuerza Popular

Síguenos en Facebook

Al interior de Fuerza Popular (FP) existiría un sector que cuenta los días para que Keiko Fujimori recupere su libertad, y brinde su apoyo a los candidatos que se postulan para integrar el nuevo Parlamento.

El integrante de la Comisión Permanente del Congreso, Héctor Becerril (FP), sostuvo ayer que espera que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie el próximo martes a favor del hábeas corpus de la lideresa naranja y le permita participar en respaldo de su agrupación.

Becerril respondió así ante una consulta por el aporte de 3.6 millones de dólares que el partido recibió en la campaña del 2011 de mano de presidente del Directorio de Credicorp Ltd., Dionisio Romero, y cuyo abogado, José Ugaz, rechazó que haya existido entre su patrocinado y Fujimori un "pacto de silencio" sobre los donativos.

"Si todos conocemos el sesgo político, el abogado (...) él es capaz de decir cualquier cosa con tal de seguir manteniendo a nuestra lideresa en prisión. Esto nos hace tener la gran esperanza que ya este martes nuestra lideresa estará con todos nosotros apoyando en esta gran campaña por el Congreso de la República", dijo Becerril a Canal N.

El fujimorista también destacó "la lealtad" de Keiko de mantener silencio acerca de la entrega de dinero por parte de Romero Paoletti.

Postura

La propuesta de Becerril fue comentada por Milagros Salazar. La excongresista de FP consideró que Keiko será quien decida en qué momento se dedicará a su participación en la campaña electoral congresal.

"Es decisión de ella. En este momento, ella tiene problemas de salud y en mi opinión no va a participar como en otras oportunidades por la misma situación que está pasando. Es una decisión propia de ella", manifestó a Correo.

Agregó que espera que tenga mejoría en su salud y cuando se sienta fortalecida pueda integrarse al partido.

La fujimorista anotó que la decisión de los integrantes del Tribunal Constitucional debe estar por encima de cualquier decisión o ideología y deben cumplir la función que les corresponde.

Análisis

En diálogo con este diario, el constitucionalista Natale Amprimo sostuvo que, de dejarse sin efecto la orden de prisión preventiva en su contra y pese a tener una investigación a nivel de la Fiscalía, Keiko Fujimori no estaría impedida de sumarse como apoyo a la campaña que emprenda FP, con miras a las elecciones de enero próximo.

"Una persona que se encuentra libre, aunque esté sujeta a una investigación, no se le recorta sus derechos a participar, a emitir opinión, a actuar dentro de los derechos que los ciudadanos tenemos", manifestó.

Consultado acerca de la pertinencia de la opinión manifestada por Héctor Becerril, cuando el Tribunal Constitucional evalúa el recurso formulado por la defensa legal de Fujimori, respondió: "Creo que todos tienen derecho a emitir su opinión y es natural que alguien que pertenece a un grupo político, como el de Fujimori, dé un tipo de declaración de ese tipo. Creo que aquí lo importante es que el TC resuelva pronto el hábeas corpus".

Amprimo sostuvo que la medida de prisión preventiva debe ser "aplicada en casos excepcionales y no como una norma general"; y que una eventual liberación de la persona imputada no significa que esta no pueda ser condenada más adelante, luego de un debido proceso y sustentada la acusación en su contra.

Por su parte, el abogado Luciano López manifestó que la hija del expresidente Alberto Fujimori no tendría ningún impedimento para apoyar a su partido político en las campaña de las siguientes semanas, de anularse -por decisión del TC- la reclusión provisional que cumple en el penal Anexo de Mujeres en Chorrillos.

"Si el Tribunal, por mayoría, logra 4 votos en la ponencia (de Ernesto Blume), y declara fundada la demanda, se genera inmediatamente que se ordene la liberación de Keiko, (...) no es que ella tenga comparecencia restringida, que señala algunos impedimentos", indicó.

"Ello va a significar que ella tranquilamente pueda hacer lo que mejor le parezca: ir a su casa, ir a la playa o ir y apoyar la campaña electoral de su partido o de los congresistas. No hay ninguna orden que la restrinja en el ejercicio de sus derechos, porque además ella no ha recibido condena alguna", agregó.