Este es el discurso completo del presidente Martín Vizcarra en la CADE 2019

El presidente Martín Vizcarra ofreció hoy un discurso ante la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2019 en la que aseguró que la lucha contra la corrupción debe continuar “caiga quien caiga”, aún así se vean implicados exfuncionarios de su gobierno, y con el apoyo de las autoridades y el sector privado.

En sus palabras durante el evento que se está realizando en Paracas, Ica, el jefe de Estado pidió a las empresas que mantengan una relación “transparente” con la política y pidió que haya una “autocrítica” ante las recientes revelaciones e investigaciones en el Ministerio Público.

A continuación, la trascripción del discurso completo de Martín Vizcarra en el que destacó la lucha contra la corrupción, dos días después de la detención preliminar del expresidente del Consejo de Ministros de su gobierno, César Villanueva.

“Hoy he querido estar presente en este segundo día de la 57 edición de CADE 2019 porque, si bien son distintos los temas que conforman la agenda de esta conferencia, “Una economía de mercado para todos”, como competitividad, transformación del mercado laboral, innovación, formalidad, equidad de género, condiciones necesarias e importantes si queremos impulsar un crecimiento económico productivo y sostenible.”

“Sin embargo, existe un tema realmente y particularmente crucial en las actuales circunstancias, por el cual quería participar e intervenir. He escuchado con mucho interés y detenimiento las tres intervenciones porque la integridad y la lucha frontal contra la corrupción, sin las cuales debo ser enfático en decirlo, no existirá desarrollo sostenible para nuestro país.”

“Este CADE nos encuentra en un momento muy particular del Perú y del mundo. Hay transformaciones que se están dando en el mundo y en la región. Varios países hermanos están sufriendo pronunciadas crisis políticas y sociales con ciudadanos que expresan su descontento en las calles. Ante una región convulsionada, el Perú no está exento de peligros. La enorme tensión política que hemos vivido durante varios años ha atentado contra el crecimiento económico. Pero la salida institucional y democrática de la misma, con llamado a elecciones incluido, ha permitido disminuir el peligro de caer en situaciones lamentables que afectan enormemente a países hermanos. Pero debemos tener claro que ese peligro existe y que tiene razones que hay que atender.”

“Quisiera, en ese sentido, invitarlos a hacerse una pregunta. ¿Qué hubiera ocurrido en el Perú si el 30 de setiembre último no hubiéramos tomado constitucionalmente y con el respaldo de la mayoría de peruanos la importante y difícil decisión que ustedes conocen? La enseñanza de lo que ha sucedido en este último año es clara: no debemos estar de espaldas a la ciudadanía, debemos escuchar el reclamo de aquellos que sienten que las instituciones no los representan adecuadamente, que están cansados de la corrupción y que ven cómo las élites políticas y económicas hablan entre ellas sin importar lo que sucede al común de los ciudadanos.”

“No es casual que nuestro país esté por detrás de 90 países en el ránking de institucionalidad según el Foro Económico Mundial. Somos uno de los 50 países más corruptos del mundo. Eso es inaceptable. La corrupción obstaculiza el crecimiento del país y nos deja por debajo de nuestro potencial. El Perú, como ya se ha dicho, pierde más de 10 mil millones de soles anuales por actos de corrupción cometidos por funcionarios de todos los niveles.”

“Como lo he dicho hace un año y en este mismo lugar: cuando hay un corrupto, hay un corruptor que es tan culpable como él.”

“El lema del CADE en esta oportunidad es ‘una economía social de mercado para todos’. Pero no debemos perder de vista que la corrupción se ha convertido hoy en el mayor obstáculo para lograrla y que afecta, sobre todo, a los más pobres. Que quede claro: el Perú no podrá crecer de manera sostenida si tiene instituciones débiles y corruptas.”

“En los últimos 20 meses que estoy a cargo del Gobierno, nuestro país se ha mantenido en la senda del crecimiento económico con un manejo responsable de las finanzas, la promoción de las inversiones, generación de empleo y una imagen positiva y sólida en el escenario internacional. Sin embargo, nos preocupa que el crecimiento económico de este año, por factores externos que han afectado a todo el mundo, pero también por factores internos propios de nuestra realidad por todos conocida, estará alrededor del 2,6%.”

“A pesar de esta cifra, que es muy superior al promedio del crecimiento de América del Sur que será negativo en 0,2% en el 2019, según el informe último de CEPAL, sabemos que este 2,6% no es la cifra que necesitamos para avanzar en la reducción de la pobreza y desigualdad. Necesitamos crecer a tasas mayores y en ese camino estamos. Dinamizar la economía y promover la inversión pública y privada son dos de nuestras prioridades centrales.”

“Un importante instrumento para impulsar el progreso y la calidad de vida de nuestra población es el presupuesto general de la República del 2020 que ya aprobamos en cumplimiento del artículo 135 de la Constitución. Dicho presupuesto asciende a 177 mil millones de soles, 9.300 millones de soles más que el de este año 2019. Significa un crecimiento del 5,5%. Es un presupuesto que tiene una clara orientación social y descentralista, pues prioriza áreas como educación y salud, lucha contra la violencia hacia la mujer, descentralización, mantenimiento vial departamental, gestión de riesgos, la reforma de la justicia, entre otros temas. Al mismo tiempo, hemos emitido un derecho de urgencia que permitirá reactivar 867 obras públicas paralizadas a nivel nacional, según información de la Contraloría.”

“También un decreto de urgencia publicado hoy en el diario El Peruano permite generar un proceso para agilizar la realización de los 52 proyectos del plan nacional de infraestructura por un monto superior a los 100 millones de soles. Estas medidas deben contribuir a dinamizar significativamente el crecimiento del próximo año. También trabajamos para simplificar cientos de trámites, desburocratizar la inversión, diversificar nuestra economía desarrollando sectores con ventajas operativas.”

“También estamos poniendo énfasis en la promoción de las mipymes por la vía del financiamiento, simplificación tributaria y la capacitación. Pero ¿cómo hacemos para que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos los peruanos, en especial a los más necesitados?”

“La economía social de mercado le ha permitido a nuestro país importantes avances en las últimas décadas. La reducción de los índices de pobreza, la provisión de servicios en salud y educación, el recorte de brechas de infraestructura, el respeto a los derechos humanos, entre otros, constituyen una muestra de ello. Sin embargo, a tan solo dos años del bicentenario, el Perú necesita redoblar sus esfuerzos para cortar aún más estas brechas y con ello saldar la deuda que tiene el Estado con los más pobres de nuestro país.”

“¿Ustedes no creen que era necesario tener una alimentación saludable, informando mejor al consumidor con los octógonos? ¿Ustedes no creen que es necesario generar normas para que la población pueda acceder a los medicamentos genéricos a precios razonables? Si todo esto es claramente necesario, ¿por qué creen que lograr estos cambios ha tomado tanto tiempo y por qué se ha tenido tantos obstáculos para obtener estas medidas? ¿Será quizá por presión de algunos actores que se iban a ver afectados por estas normas? Todos los peruanos tienen derecho a mejorar su nivel de vida, así como todos los peruanos tienen derecho a la salud y como Estado tenemos el deber de respetar este derecho, por eso hoy mi gobierno ha publicado el decreto de urgencia que establece la cobertura nacional de la salud.”

“También hemos avanzado en el cuidado y protección del medio ambiente, la naturaleza y la salud. Hoy el Perú cuenta con una ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. Esta medida privilegia el cuidado del planeta, la protección de las especies y a las futuras generaciones. En ese contexto, va nuestro reconocimiento a las empresas que ya vienen transitando hacia una economía circular y reducen el plástico de un solo uso y a la ciudadanía por su compromiso por un consumo cada vez más responsable que está cambiando rápidamente sus hábitos por un mundo mejor.”

“Este gobierno también está atendiendo una deuda con las mujeres históricamente postergadas y maltratadas a través de una efectiva política de equidad de género donde se le viene empoderando para que cada vez más asuma responsabilidades en todos los aspectos de la vida. Además, para las mujeres adolescentes y niñas que por años venían y vienen sufriendo violencia, por primera vez en este gobierno implementó una serie de acciones que no solo fueron declarativas, sino que cuentan con presupuestos específico que incrementamos de manera significativa como muestra del compromiso con la lucha contra la violencia hacia las mujeres.”

“En resumen, en un contexto económico regional complejo, estamos dando significativos pasos adelante para generar un proceso de desarrollo inclusivo, para desarrollar una economía de mercado para todos.”

“Este gobierno cree en la inversión privada y en su rol para el crecimiento del país, pero debemos tener claro que el bienestar de todos está por encima de intereses particulares. Intentemos comprometernos en este proceso, aunque circunstancialmente algún interés individual pueda verse afectado. Debemos asumir que estamos en una nueva etapa, que si queremos que la estabilidad del Perú continúe, debemos terminar de raíz ciertas prácticas.”

“Fuimos conscientes de esta necesidad desde el primer día y por eso encaminamos una serie de reformas que algunos no entendieron inicialmente y creo que muchos hasta ahora. ¿Por qué poner tanta energía en la reforma política y judicial? Nos decían. Dedíquese a gobernar, como si gobernar fuese solo administrar y no conducir los procesos sociales para que el Perú sea un país desarrollado e inclusivo. ¿Para qué confrontar? Se puede llevar la fiesta en paz, decían otros. Pero no íbamos a desviar la mirada y fingir que no existía un reclamo de cambios que a gritos exigía la ciudadanía. Tampoco íbamos a entregarnos mansamente a aquellos que resistían los cambios porque eran los que se beneficiaban si todo seguía igual. Porque tenemos claro que no se puede conducir el Perú hacia un futuro mejor si mantenemos todo como está o si seguimos cometiendo los mismos errores.”

“Sé que muchos no entendieron ni estuvieron de acuerdo con la transformación que estamos llevando adelante. Nosotros, sin embargo, creemos profundamente en ellas. O combatimos la corrupción tanto de la esfera pública como privada con acciones firmes y decididas, o sucumbimos ante ella y dejamos naufragar el país con la consecuente frustración, desconfianza y empobrecimiento de nuestros ciudadanos.”

“En la última semana hemos sido testigos de una serie de hechos que han mostrado el tipo de vínculos que han existido durante décadas entre la política y algunas empresas. No tapemos el sol con un dedo y entendamos que no se ha actuado de una manera correcta. No podemos mercantilizar la política si se pretende desarrollar una verdadera economía de mercado para todos. No podemos buscar que los privilegiados sigan manteniendo su status quo. Los peruanos piden cambios, súmense, sumémonos todos a ello.”

“Quiero dejar muy claro: para la construcción de una democracia sólida y una economía pujante, la relación entre la política y los grupos de interés debe ser transparente y esto requiere de una urgente autocrítica de todos, de todos los actores involucrados. No podemos agitar al miedo a fantasmas del pasado para justificar que nada cambie y que los privilegios continúen. El desafío que enfrentamos como Estado y como sociedad es de gran calado y no podemos permitirnos la inacción. De poco nos habrán servido los años de crecimiento macroeconómico si malas prácticas y malos vicios continúan enquistados en el país y son utilizados para tener favores, condicionar apoyos o torcer voluntades. Los cambios requieren de palabras y acciones consecuentes con las mismas.”

“Por eso emprendimos la reforma del sistema de administración de justicia para mejorar la calidad de la misma, y la ciudadanía acompañó dicha reforma. Por eso emprendimos la reforma política para transparentar los ingresos de fondos a los partidos, para regular la inmunidad y para transparentar y democratizar la participación política. Esas reformas deben continuar y esperamos que apenas se instale el nuevo Congreso, retomemos una agenda donde, con voluntad y transparencia, las trabajemos hasta su culminación en beneficio de toda la población.”

“Nos piden que nos pronunciemos ante los últimos sucesos, pero ¿queda algo en duda? Lo dijimos muchas veces y lo repito hoy: la lucha contra la corrupción es un eje fundamental de este gobierno y esa lucha es caiga quien caiga, así sea un alto exfuncionario de este gobierno. Si hay denuncias de hechos de corrupción en cualquiera de los poderes del Estado o en el sector privado, estas deben ser investigadas a fondo, sin blindajes y sin distinciones. Porque esa es la única manera de que una democracia sólida funcione.”

“Una auténtica economía social de mercado es aquella que promueve y protege los intereses de la mayoría. Una economía social de mercado fomenta la libre competencia. No para el aprovechamiento que hacen pequeños grupos de la ley y el Estado para beneficio propio. No hay desarrollo sostenible sin equidad social, educación, salud de calidad y mayores oportunidades para los jóvenes.”

"No hay desarrollo sostenible sin una justicia ágil, eficiente y oportuna donde todos los ciudadanos, al margen de su condición, deben someterse al imperio de la ley y responder por sus actos. Tampoco podemos hablar de una economía social de mercado si no tenemos un Estado ágil y eficiente, un sector empresarial productivo y responsable, partidos políticos con representación y legitimidad y una ciudadanía empoderada, con capacidad de opinar y criticar libremente a sus autoridades.”

“Mi gobierno trabaja para generar condiciones adecuadas que permitan el desarrollo de inversiones en el país. El Perú requiere hoy más que nunca seguridad jurídica, predictibilidad, certidumbre, pero también requiere honestidad, transparencia y vocación de servicio, no hay otra forma de construir un país serio, desarrollado y sostenible.”

“Queda mucho por hacer, es enorme el desafío y recién estamos dando los primeros pasos, pensemos en los problemas reales que afronta hoy el país, los invito a todos a comprometerse y ser parte de la solución porque aquí no habrá empresa realmente exitosa si no se involucra en la lucha por un Perú próspero e incluyente y sobre todo los invito a construir juntos una democracia transparente, que luche contra la corrupción y en la que pueda desarrollarse una verdadera economía social de mercado que beneficie a todos los peruanos.”