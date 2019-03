Ex asesor de Jorge del Castillo rechazó haber participado en deslacrado de oficinas de Fiscalía de la Nación

Síguenos en Facebook

César Sandoval Pozo, el ex asesor del aprista Jorge del Castillo negó haber ingresado a las oficinas lacradas del Ministerio Público el 5 de enero pasado.

También, rechazó haber brindado asesoría al exfical de la Nación, Pedro Chávarry, como señaló en su defensa Rosa María Venegas ante la Fiscalía, luego de participar en el deslacrado.

En ese sentido, dijo que acudió al Ministerio Público el pasado 5 de enero, a solicitud de Chávarry por medio de Venegas.

"Me pide mi opinión y me dice si puedo ir, a través de Rosa Venegas. (Ella) me dice 'necesitamos su opinion al respecto, no se transmite adecuadamente lo que Chávarry realmente quisiera trasmitir. Si usted puede darnos una opinión, se lo pide el fiscal de la Nación. (...). Para mí era un honor dar una opinión al fiscal de la Nación", sostuvo el abogado en diálogo con RPP.

En otro momento, César Sandoval Pozo informó que este viernes se pondrá a disposición de la Fiscalía para colaborar con las investigaciones por el ingreso a las oficinas de los asesores de Chávarry, lacradas por el fiscal José Domingo Pérez.

"Fue un error no decirle a Jorge del Castillo (de sus reuniones con Chávarry), lo reconozco, pero no he participado en el deslacrado, como abogado se que eso es ilegal", agregó.