Rubén Vargas Céspedes, ex ministro del Interior y analista político, estima una muestra de miopía de la clase política pensar que la crisis política ha sido superada en el sur andino, excepto Puno. Juzga un “grave error” enfrentar la crisis abriendo las puertas de los cuarteles y mandando ayuda humanitaria.

Puno ha caído bajo el control de una turba violenta; el Gobierno ha desplegado contingentes policiales y militares para proteger a la población y restablecer el orden, ¿esto puede catalogarse de militarización?

No cometamos el error de analizar la situación de Puno como si fuese la única región con protestas y actos violentos. Es cierto que se ha transformado en el epicentro de una situación de extrema tensión. Pero buena parte del país se encuentra en una crisis política desbordada que no está siendo sopesada correctamente por el Ejecutivo y el Congreso.

Lamentablemente, el Gobierno ha elegido enfrentar la crisis política solamente declarando el estado de emergencia y abriendo las puertas de los cuarteles.





¿No es acertado el paquete de reactivación económica con una inversión pública considerable que se ha anunciado para Puno?

El Gobierno demuestra su enorme miopía cuando cree que una crisis como esta se resuelve aumentando presupuesto para proyectos o mandando ayuda humanitaria.





Los cabecillas puneños exigen que las FFAA y policiales, o sea el Estado, se retire de la región, queman comisarías, atacan cuarteles militares, incendian el Poder Judicial, tienen paralizado todo, ¿se dLoebe retirar la fuerza pública?

Vea usted, con los grupos violentistas, extremistas, no se dialoga. A los grupos violentistas se los neutraliza, pero el Gobierno se ha mostrado incapaz de hacer eso, ¿Que esta haciendo el Gobierno para neutralizarlos? (...) El Gobierno no ha hecho nada para neutralizar a los violentistas y ya estamos al tercer mes de las protestas con muertos y heridos. (...) Tenemos que se firmes exigiendo al Gobierno para que neutralice a este grupo de violentistas que son los que están ocasionando la destrucción de locales públicos y privados. Neutralizarlos significa intervenirlos [a los cabecillas] ¿Acaso no hay un sistema de Inteligencia en el Perú que prevea e identifique claramente quiénes son esos violentistas?

Según su experiencia, ¿qué propone como salidada?

Lo que necesitamos es un nuevo aire político. Necesitamos cortar este circulo de violencia con un Gabinete de reconciliación. No un Gabinete de guerra como el actual. Y adelanto de elecciones generales. Un Gabinete de reconciliación para cortar este circulo de violencia que ha convertido a los peruanos muertos y heridos en simples estadísticas.