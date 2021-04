La excanciller Elizabeth Astete ratificó ayer, ante la Comisión Permanente del Congreso, que tuvo el permiso del presidente de la República, Francisco Sagasti, para ser inoculada con una dosis de la vacuna Sinopharm.

Precisamente, por vacunarse contra el COVID-19, el citado grupo legislativo aprobó su inhabilitación por 1 año de la función pública, tras ser denunciada constitucionalmente.

DETALLES. Durante su exposición -para defenderse de las imputaciones en su contra-, Astete dio detalles de la reunión que tuvo en Palacio de Gobierno con el presidente Sagasti y Pilar Mazzetti, entonces ministra de Salud.

Ese encuentro se realizó el 21 de enero y la excanciller expuso los motivos por los que necesitaba vacunarse.

“El presidente asintió luego de escuchar atentamente. Salí de Palacio con la certeza de que contaba con la anuencia del presidente (Sagasti), por lo que al regresar a Cancillería le conté lo ocurrido al embajador (Javier) Sánchez Checa, aceptando así las reiteradas recomendaciones para vacunarme que había recibido”, sostuvo ante la Comisión Permanente.

En esa línea, Astete explicó que la presidenta del Consejo de Ministros,Violeta Bermúdez, fue informada sobre su inoculación una o dos semanas después en una sesión del Consejo de Ministros.

“En ese momento, ella me dijo que si yo le hubiera consultado, me hubiera aconsejado no hacerlo. Lamentablemente, cuando hablé con el presidente, ella no estuvo presente”, relató.

Astete añadió que el 11 de febrero, la premier la convocó a su oficina para que le comente si involucró al presidente Sagasti tras su presentación ante el pleno del Congreso de esa fecha. “Me dijo que no podía involucrar al presidente, a lo que respondí que no era mi intención, y sigue sin serlo, hacerle daño al presidente y al gobierno, pero si me preguntaban tendría que decir la verdad”, reveló.

En otro momento, la excanciller dijo que, el pasado 14 de febrero, día en que presentó su renuncia, el mandatario le pidió mantenerse en su cargo, pero no aceptó.

“Lamento profundamente la situación creada con el actual gobierno, pero ¿qué razón podría tener yo para mentir sobre lo ocurrido el 21 de enero cuando informé al presidente sobre las razones por las que pensaba vacunarme?”, se preguntó.

Comisión Permanente inhabilita por 10 años a Vizcarra y 8 a Mazzetti

La situación legal del expresidente Martín Vizcarra se complica cada día más. Ayer, con 26 votos a favor, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe que recomienda inhabilitarlo por 10 años de la función pública, tras ser denunciado por haberse inoculado irregularmente la vacuna SInopharm durante su mandato.

De esta manera, su elección como congresista no tendría ningún valor cuando el pleno -que podría ser convocado para mañana sábado- ratifique su decisión.

En su defensa, Vizcarra dijo que no esperaba nada de la Comisión Permanente, ya que el 80% de sus integrantes eran de bancadas que votaron a favor de su vacancia. “Nosotros recurriremos a las instancias que correspondan para defendernos. Tenemos un derecho constitucional de postular y ser elegidos”, sostuvo.

Además, el grupo legislativo aprobó la inhabilitación de las exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores) por ocho años y un año, respectivamente.

Por la tarde, en la sesión del pleno de ayer se aprobó el informe final del caso “Vacunagate”, elaborado por una comisión investigadora que dirigió Otto Guibovich (Acción Popular). Entre sus conclusiones se resalta que el Ejecutivo benefició al laboratorio Sinopharm para la adquisición de las vacunas en desmedros de otras compañías que la ofrecían a un menor precio.

Lágrimas

Entre lágrimas, Astete lamentó que su carrera diplomática se haya manchado pese a que- según dijo- no favoreció a Sinopharm.

