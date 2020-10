Excírculo moqueguano cierra filas por Martín Vizcarra

Al término del plazo de la detención preliminar por siete días, los abogados de los nueve investigados por el caso “Swing” sustentaron ayer, ante el Poder Judicial, sus apelaciones para anular la resolución en primera instancia de la jueza Sonia Bazalar, dictada el pasado 29 de setiembre.

La Sala Penal de Apelaciones -formada por los jueces Saúl Peña Farfán, Miguel Tapia Cabañín y Carmen Rojjasi (presidenta)- adelantó que la decisión del caso se daría a conocer a las 10:00 p.m. de ayer. Al cierre de esta edición, la lectura no concluía.

Tampoco llegó a trascender si el la Fiscalía Anticorrupción presentó el pedido de prisión preventiva para los investigados como evaluaba hacer.

Como se recuerda, entre los detenidos está la exsecretaria de la Casa de Pizarro Mirian Morales, el exasesor de Comunicaciones Óscar Vásquez, la exasistente presidencial Karem Roca y el cantante Richard Cisneros, así como seis exfuncionarios del Ministerio de Cultura (Mincul).

La eventual solicitud de prisión preventiva sería evaluada en una audiencia en la que -como en la sesión de ayer- participarán la Fiscalía, abogados y procesados.

Como se sabe, la fiscal Janny Sánchez investiga los presuntos contratos irregulares a Richard Cisneros, más conocido como Richard “Swing”, en el Mincul, entre los años 2018 y 2019 y que ascendieron a 175 mil soles.

AUDIENCIA. Ante la Primera Sala Penal de Apelaciones, Óscar Vásquez sostuvo que su detención preliminar por este caso es “una persecución política” que busca afecta “la imagen” del mandatario.

“Esta inclusión a último momento de mi persona en esta detención, a mi juicio, (es) arbitraria. No es más que una persecución política para dañar la imagen del presidente Martín Vizcarra”, exclamó Vásquez ante los jueces.

En ese sentido, el exasesor rechazó los cargos en su contra y aseguró que nunca se reunió con Richard Cisneros para favorecerlo como proveedor del Estado.

“He dado mi declaración indagatoria en estos seis días y no conozco a ningún funcionario del Ministerio de Cultura ni a ninguno de los funcionarios de este Gobierno, porque mi función es estrictamente periodística. Era el coordinador de prensa y comunicaciones, es más, no tengo ni secretaria, no tengo personal a mi cargo”, aseguró Vásquez.

Añadió que le sorprendió que la Fiscalía Anticorrupción no lo haya citado para declarar en esta investigación, antes del pedido de detención en su contra.

Sobre los audios grabados por Karem Roca, reconoció su validez al señalar que en esas escuchas “yo expreso que nunca me he reunido con Richard Cisneros y nadie me refuta. Queda establecido que no tuve participación alguna en esa investigación sobre contratos ilícitos”.

El abogado de Vásquez pidió a los jueces anular el mandato de detención preliminar.

Por su parte, el representante del Ministerio Público, el fiscal adjunto superior Óscar Miranda sostuvo que el Ministerio Público tiene pendientes realizar diligencias urgentes como tomar la declaración del exasesor.

Además, dijo que las razones que motivaron su detención se mantienen latentes: la obstrucción a la justicia por presuntamente ordenar el borrador de las visitas de Richard Cisneros en Palacio de Gobierno. De acuerdo con los audios, Vásquez habría coordinado los contratos de Cisneros en el Mincul.

PEDIDO. A su turno, la exsecretaria de Palacio Mirian Morales sostuvo con, lágrimas en los ojos, que siempre ha estado a disposición de la justicia.

“Yo siempre he mostrado mi mayor disposición a todo el proceso y lo seguiré haciendo, porque eso es parte de mis valores y es parte de la crianza, que hoy es mi familia que ha venido siendo golpeada por este hecho”, dijo.

Agregó que tiene arraigo domiciliario y que vive con su hija quien acaba de cumplir 5 años.

Por su parte, el fiscal Miranda replicó que, de acuerdo con una aspirante a colaborador eficaz, “la señora Morales Córdova participa desde un principales en aquellas tratativas para pretender apoyar la contratación de Richard Cisneros Carballido en el Ministerio de Cultura”.

Dicho testimonio reveló ante la Fiscalía que la exsecretaria de Palacio llevó el curriculum vitae del cantante al Mincul, llegándose a entrevistar incluso con la entonces ministra Patricia Balbuena.

REVELACIÓN. Por su parte, el cantante Richard Cisneros dijo ante el tribunal que son 21 órdenes de servicios que ha firmado como proveedor del Estado, y no solo nueve, como se conocía.

“Con 21 ordenes de servicios, son la cantidad de ordenes de servicios que he brindado al país y he dejado como obras tangibles para el Ministerio de Cultura”, dijo Cisneros, quien se presentó como doctor honoris causa.

Con la voz entrecortada, Cisneros calificó la detención en su contra como desmedida y sin ningún sustento legal.

En ese momento, el juez Saúl Peña Farfán le pidió que tenga mayor respeto a las autoridades del sistema de justicia.

“Les pido que se haga justicia, soy una persona honesta y correcta. No tengo una sentencia”, añadió.

En tanto, Karem Roca señaló que ha colaborado con las pesquisas de la fiscalía.

"Necesito mi libertad para, junto a mi esposo, poder salir adelante como muchos lo hacen en este país ", dijo notoriamente afectada.

Los otros investigados como Patricia Dávila, Diana Tamashiro, Mauricio Salas Torreblanca, Lincoln Matos y Liliana Chanamé (no habida) también pidieron anular el mandato de detención preliminar en su contra.

Al cierre de esta edición, aproximadamente a las 10:00 p.m., el Ministerio Público informó que la fiscal Janny Sánchez ordenó la libertad de seis de los nueve detenidos.

Se trata de los investigados: Patricia Aida Davila Tasaico, Karem Roca Luque, Diana Tamashiro Oshiro, Mauricio Salas Torreblanca, Lincoln Martín Matos y Aura Elisa Quiñones.

Sobre Mirian Morales, Óscar Vásquez, Liliana Chanamé Castillo (exjefa de Recursos Humanos del Mincul) y Richard Cisneros, la Fiscalía solo anticipó que “emitirá en breve la disposición que corresponda”.

Presidente pide a Fiscalía recibir su declaración

El presidente Martín Vizcarra envió ayer un oficio a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, mediante el cual anunció su decisión de “colaborar” con las investigaciones por el caso “Swing”.

En esa línea, Vizcarra solicitó al despacho de Ávalos recabar su declaración en este caso. “Expreso mi total disposición, en el marco de las garantías del proceso penal”, sostuvo.