El excomandante general del Ejército, José Vizcarra, afirmó que el presidente Pedro Castillo tenía conocimiento de las presiones que existían para que se den determinados ascensos en las instituciones castrenses.

Durante su participación en la Comisión de Fiscalización del Parlamento, confirmó la veracidad de los chats que presentó al Ministerio Público y dio a conocer el número de celular desde el que el presidente le enviaba mensajes por WhatsApp.

“[¿El presidente Pedro Castillo tenía conocimiento de las presiones en los ascensos?] Claro, totalmente, porque cuando hablo con él me dice ´¿no se puede hacer nada por el coronel Ciro Bocanegra´?”.

“Hay un WhatsApp en el que me dice que quiere que hale con Pacheco sobre unos temas, él me manda un mensaje directo en el que me da el nombre de un comandante para que ascienda a alguien a coronel y era alguien que estaba en el retiro, creían que estaban en una academia, que podía entrar cualquiera”, agregó.

“El celular desde el que el presidente me escribía era el 929851100″, refirió.

La investigación fiscal

El pasado 11 de noviembre del 2021, Zoraida Ávalos abrió una investigación preliminar contra el exministro de Defensa Walter Ayala y los que resulten responsables por presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal.

Esto, como reacción a las declaraciones que hicieron los comandantes generales en retiro del Ejército y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) sobre presuntas presiones que recibieron desde Palacio de Gobierno para favorecer a diversos militares en los ascensos.