El excomandante general del Ejército, José Vizcarra, se presentó ayer por la mañana en la Comisión de Fiscalización del Congreso, lugar desde donde ratificó que recibió presiones del Gobierno para que se realicen ascensos en la mencionada institución, sin obedecer a los criterios de meritocracia.

Vizcarra Álvarez relató que, durante su visita a Palacio de Gobierno, conversó por casi una hora y media con el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, a quien le explicó que no podía hacer ascensos irregulares.

“El señor Bruno Pacheco manifestó que eso (los ascensos) era un deseo del presidente Pedro Castillo y que era una orden. Él me manifestó que sí se podía hacer, que siempre se ha hecho”, aseveró.

HECHOS

Durante su presentación en el Congreso, el excomandante Vizcarra contó que recibió mensaje a su número de WhatsApp de parte del presidente Pedro Castillo, quien le pidió coordinar con el ahora prófugo y exsecretario Bruno Pacheco sobre algunos temas.

En paralelo, el entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, le envió mensajes -mediante un edecán- le alcanzó una lista de nombres para los ascensos.

Había un particular interés en ascender a los coroneles Sánchez Cahuancama y Ciro Bocanegra.

Las particulares actitudes de los integrantes del Gobierno generaron que el excomandante pida hablar directamente con el mandatario.

Ya en Palacio de Gobierno, lo recibió el exsecretario Bruno Pacheco en una sala próxima a la oficina del Despacho Presidencial.

Fue ahí donde el exsecretario le señaló que era un “deseo” y una “orden” del presidente Castillo lograr esos ascensos.

“Manifesté mi posición de que no se podían hacer esos ascensos irregulares. Estaba confiado de que si le explicaba al presidente iba a entender”, sostuvo.

Cuando se reunió con el presidente Castillo, el excomandante general José Vizcarra, aseguró que este lo escuchó muy callado y al final le dijo que respetaría su decisión, sin embargo, le planteó una particular pregunta.

“¿No podemos hacer nada por el señor Ciro Bocanegra?”, fue el cuestionamiento del mandatario. Al no obtener una respuesta positiva consultó si había otra forma.

En ese momento hubo intervención del entonces ministro Walter Ayala.

“El ministro le dijo que podía cambiar las leyes para que (el presidente Castillo) tenga mayor injerencia (en los ascensos)”, comentó.

Además, Vizcarra precisó que, si bien hubo un interés particular por el ascenso de dos nombres, había una relación de oficiales que el Gobierno estaba interesado en ascender.

“Esos señores pensaban que era un ingreso a la academia”, ironizó.

En su exposición, el excomandante Vizcarra reiteró que no sabe cuál es el motivo por el que fue relevado.

“En una oportunidad manifesté que no hubo problema, salvo una discrepancia dada unas semanas antes, ¿Cuál fue? que trataron de inducirme y después obligarme a facilitar el proceso de personal a oficiales que no estaban en condiciones de acceder al grado inmediato superior”, señaló.

Durante la presentación del excomandante Vizcarra, se mostraron conversaciones que tuvo con el presidente Pedro Castillo. (Imagen: Captura Congreso)

FACTOR CASTILLO

El excomandante fue consultado por si el presidente Castillo tenía conocimiento de las presiones.

“Claro, totalmente, porque cuando yo he hablado con él en su despacho, me dijo si no se podía hacer nada por el coronel Ciro Bocanegra. Él sabía todo eso, el señor Pacheco ha hablado a nombre de él”, afirmó.

Durante su explicación, el excomandante José Vizcarra mencionó que fue amenazado por el exsecretario Bruno Pacheco.

“Él dijo que el presidente necesitaba gente leal, yo le respondí que los que habían ascendido eran leales a la institución y a la nación y me dijo ‘¿quién garantiza eso?’, le dije que ‘yo’ y me dijo ‘¿quién le garantiza que seguirá como comandante general del Ejército?’”, aseveró.

En otro momento, se refirió a las conversaciones por WhatsApp que recibió del mandatario, donde incluso este le envió un nombre (Víctor Hugo Torres Quispe) a fin de que sea ascendido a coronel.

Al respecto, comentó que en noviembre del 2021 fue citado por la Fiscalía para declarar por el caso.

Además, pasó las conversaciones de la aplicación por procedimientos informáticos en el Ministerio Público, que garantizaban que esos chats eran verídicos.

CONSULTAS

Culminada la sesión de la Comisión de Fiscalización, el presidente del grupo, Héctor Ventura (Fuerza Popular), adelantó que hoy (ayer) por la tarde le estaría enviando al presidente Castillo las preguntas para que pueda esclarecer los hechos.

Los cuestionamientos están relacionados a todos los procesos en los que se ha visto involucrado desde que inició su gestión, tales como los ascensos en las Fuerzas Armadas, caso Sarratea, Petroperú y presiones en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

El congresista también se refirió a la declaración que brindó el excomandante Vizcarra.

“El señor ha puesto en evidencia como el presidente Castillo habría interferido para que estos ascensos se hagan realidad. También se ha puesto en evidencia que los señores Walter Ayala (exministro de Defensa) y Bruno Pacheco (exsecretario de Palacio) han hecho presiones contra este general a favor de los oficiales para lograr los ascensos”, afirmó.

En la misma línea, consideró que existen suficientes elementos de convicción, no solo sospechas graves, sino documentadas, las mismas que prueban las presiones para los ascensos.

“Debe ser valorado por las diferentes instituciones que se encargan de las denuncias”, agregó.

Por otro lado, Ventura informó que la Comisión de Fiscalización aprobó -en sesión reservada- variar la condición de testigos a investigados para los exministros Juan Silva Villegas (MTC) y Juan Carrasco Millones (Interior).

La modificación permitirá que se pueda levantar el secreto bancario y financiero de ambos investigados.

Al finalizar, el excomandante Vizcarra envió un mensaje a los integrantes del Ejército.

“Debemos ser siempre respetuosos de la Constitución, pero también amantes de la institución”, puntualizó.