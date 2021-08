ENTREVISTA

¿Qué nos puede decir de la presentación del Gabinete Bellido?

Este Gabinete es una desgracia, no merecía la confianza(...). Entiendo que algunas bancadas han tomado la decisión política (de dar la confianza).

¿No se le debió haber otorgado la confianza?

Personalmente, si hubiera sido congresista, no hubiera otorgado el voto de confianza.

Alianza para el Progreso (APP) dio 13 votos a favor ¿Qué impresión le deja de su partido?

APP siempre se ha caracterizado por tener una activa democracia interna. Hay un grupo de parlamentarios que ha tomado la decisión mayoritaria de apoyar, de dar el voto de confianza. Entiendo por lo que he conversado que ha sido por una situación de avanzar en lo que significa la solución de problemas de los peruanos, lamentablemente, creo que no todos han entendido a lo que nos estamos enfrentando. No nos enfrentamos a un partido, sino a una organización criminal.

¿APP ha creído en el premier Bellido?

He conversado con muchos y no le han creído el mensaje, pero sí tienen una voluntad de avanzar, siento que ha primado eso. Entiendo esa buena voluntad, pero eso no funciona con las organizaciones. El señor Bellido ha ido a engañar y creo que eso no lo ha tenido en claro APP, AP y otras fuerzas que en los próximos días van a ver cómo su voto de confianza se ve traicionado por la mentira.

¿Está decepcionado de la votación de APP?

Me siento extrañado por la votación de APP, porque marcó clarísima su posición en segunda vuelta que era contraria a la presencia de Vladimir Cerrón, la de una organización criminal. A mí me extraña que se le haya dado la oportunida. No quiere decir que eso sea irresponsable, pero puedo decirles que mañana su confianza va a ser traicionada, no se va a dar nada de lo que se ha prometido.

