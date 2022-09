En medio de las graves acusaciones por presunta violencia psicológica y sexual hacia Gonzalo Alegría, candidato a la Alcaldía de Lima por Juntos por el Perú, una supuesta ex empleada del hogar brindó su testimonio sobre su labor cerca al postulante.

La mujer conversó el programa de la periodista Milagros Leiva y aseguró que sí fue “agredida” por Alegría. “Sí, es verdad), pero bueno... nosotros no pudimos hacer nada. (Eso fue hace) cuatro años. No trabajé con él, trabajé con los suegros y luego con la exesposa de él”, detalló.

En otro momento, la mencionada añadió que escuchó hablar de la presunta denuncia que el hijo del aspirante a burgomaestre realizó, en marzo de 2021, en contra de este.

“Yo he escuchado que el hijo lo ha denunciado, que él regresó a España. (...) Hay un taxista que les hizo un taxi, creo que él verbalmente lo agredió a su hijo”, indicó.

Más acusaciones de violencia

Según la supuesta agraviada, el hijo del célebre escritor Ciro Alegría tiene “poder en la comisaría”, por ello, su denuncia por presunta agresión, años atrás, no procedió.

“Yo ya no quiero tener problemas con ese señor, porque ese señor es un loco. Yo soy empleada, la otra era empleada ¿Qué nos van a creer? Ya el que mandaba ahí, ya no nos hacía caso a nosotros”, indicó.

“La agredió a mi compañera, agarró, la tiró contra la cama. A mí también me empujó, se fue sobre mí, me quitó mi celular, lo desapareció. Quedó en nada porque él tiene poder en la comisaría. Él había llegado primero y dijo ‘a ustedes no les van a creer nada’”, añadió.