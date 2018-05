Exfuncionaria del MIDIS: "Me dijo que hay cosas que no pueden expresarse”

Lesly Shica Seguil renunció al cargo de asesora legal en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). En su carta de dimisión, explica que el motivo es por el pedido expreso de la viceministra de Prestaciones Sociales, Elvia Campos, luego de participar en un programa de internet en el que dio su opinión sobre la contratación de la exemerretista Nancy Madrid en el despacho de la congresista María Elena Foronda (Frente Amplio), partido al que perteneció la titular del sector, Liliana La Rosa.

¿Cuándo renunció al cargo que desempeñaba?

El 15 de mayo, en atención al pedido que me hiciera la viceministra Elvia Campos por encargo de la ministra Liliana La Rosa.

¿Por qué motivo le pidieron su renuncia?

Por haber vertido comentarios, usando mi derecho a la libertad de expresión, en un programa que se trasmite en Facebook: político.pe

¿Usted trabaja en el programa mencionado?

Ellos saben que yo participo allí hace muchísimo tiempo. Trabajo en político.pe como columnista hace dos años; eso figura en mi CV, en mi Linkedln y en mi Facebook. Eso lo sabía la ministra La Rosa

¿Lo sabía también la viceministra?

En la primera oportunidad en que yo conversé con ella, le entregué mi CV, le dije todo lo que hacía, le puse a disposición mi cargo, mi espacio físico y le di cuenta de todos los expedientes que yo estaba revisando.

¿Qué le dijo la viceministra sobre su participación en el programa?

Me dijo que era un tema que ya preocupaba a la alta dirección. Que la señora (ministra Liliana La Rosa) estaba muy preocupada por las declaraciones que yo había dado y que yo “me había pasado”.

¿Le explicó por qué no podía hablar sobre el tema de Foronda y el MRTA?

Me dijo que ella también condena el tema, pero hay cosas que no pueden expresarse porque necesitan en este momento estar bien con todos los poderes, el Congreso y los votos, para el pedido de facultades.

¿Le mencionaron si el pedido de su renuncia se debía a algún motivo profesional?

He participado en las reuniones del Consejo Ministerial, he trabajado fuera de horarios laborales, de madrugada. En ningún momento me dijeron que el pedido de renuncia se debía a cuestiones profesionales.

¿Trabajaba bajo el régimen CAS en el MIDIS?

La viceministra pidió ampliar mi contrato hasta junio y me pidió que la siguiera apoyando. Me dijo que necesitaba de mí porque conocía los temas.

Durante su gestión, ¿tuvo usted algún problema en las labores que desempeñaba?

No. Yo tengo correos electrónicos, mensajes de WhatsApp e incluso pronunciamientos orales delante de otros miembros del equipo del MIDIS en los que se reconoce mi capacidad de gestión.

¿En alguna oportunidad se le informó en el MIDIS que no podía dar opiniones sobre temas políticos?

Yo no he participado por lo menos en ese tipo de reuniones, donde hayan desplegado algunas indicaciones.

¿Conversó con la ministra sobre su renuncia?

La ministra me llamó el viernes en la madrugada y me pidió conversar. Yo acudí por respeto a su investidura, pero ella se estaba yendo. Me enviaron a una oficina donde me informaron que no aceptaban mi carta y me pedían que la cambie.

¿Fue usted simpatizante de algún partido político?

No milito en ningún partido político. Soy una persona independiente.

¿Considera que se equivocó en alguna de las acciones tomadas?

Mi error fue haber participado en el programa como ciudadana natural y exponer los motivos de mi renuncia en la carta, que ya debe de ser de conocimiento público.