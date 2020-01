Entrevista: Pamela Ríos Calmet

Boca Juniors no solo es uno de los mejores equipos de Argentina, sino también uno de los más importantes del mundo por el nivel de juego que muestra y por lo que su historia e hinchada significan. Por esta razón es un orgullo que un peruano vista la camiseta ‘xeneize’. El exfutbolista Julio Meléndez pasó por este equipo y hoy se encuentra muy contento por la llegada de Carlos Zambrano a Argentina.

¿Qué significó para usted jugar en Boca Juniors? Para mí significó mucho. Creo que pude dejar en alto el nombre del Perú y eso es algo que me enorgullece bastante. Yo a Zambrano le deseo lo mejor de la suerte. Así como está yendo él, me encantaría que vayan 11 peruanos más.

La hinchada de Boca … La hinchada de Boca te da un cariño tremendo. Creo que es la más grande del mundo y jugar con más de 40 mil personas en la Bombonera es increíble.

¿Ser capitán de Boca es una motivación o una presión? Es una presión bastante grande. Ser capitán de Boca es una gran responsabilidad, significa mucho. Estoy seguro que es algo que Carlos puede lograr. Sería una manera de que se gane el cariño y la confianza de todo sus compañeros.

julio melendez



"El fútbol es de los humildes. Hay que lucharla. Hay que acordarnos quiénes somos y de dónde venimos”

¿Recuerda aquella vez que lo expulsaron ante River Plate? Cómo no recordarlo, fue un orgullo tremendo. Me expulsaron frente a 80 mil almas; sin embargo, no me suspendieron y ello gracias a la disciplina que siempre he tenido. Todos gritaban “se va el peruano, se va el peruano”. Además, fui acompañado por dos jugadores de River hasta el túnel lleno de aplausos. Me dio ganas de llorar.

¿Cómo se sintió cuando fue considerado dentro del once histórico de Boca? Fue una grata alegría. Es demasiado grato que sigan recordando no solo a Julio Meléndez, sino a “El peruano y su ballet”. Eso es lo más lindo para mí, porque en Buenos Aires ven al peruano, no a Meléndez.

¿Cuál es la clave para triunfar en el fútbol? La humildad. El fútbol es de los humildes. Hay que lucharla. Hay que acordarnos quiénes somos y de dónde venimos.

¿Se quedó con las ganas de ir a un Mundial con la selección peruana? Lo más lindo que hice fue clasificar a Perú para Argentina 78.

¿Qué consejo le daría a Zambrano? Le diría que sea humilde, que tiene que aprovechar al máximo cada momento, porque los argentinos no perdonan nada. Con la calidad que tiene y con el gran espíritu de no perder, creo que va a demostrar muchas cosas. Además, le diría que use la camiseta número 2 que es de la buena suerte (ríe).

¿Viajará a Argentina la próxima semana? Sí, estaré viajando a Argentina. Me voy para acompañar unos días a Carlitos. No puedo decir más. Ya cuando esté en Buenos Aires se enterarán exactamente para qué fui (ríe).

CIFRAS

5 años estuvo Julio Meléndez en Boca Juniors.

1975 año en el que campeona en la Copa América con la ‘blanquiroja’.

2 títulos nacionales tuvo “El Negro” con Boca. En 1969 y 1970.

Foto: Allen Quintana (GEC)

PERFIL

JULIO MELÉNDEZ

EXFUTBOLISTA DE BOCA JUNIORS

Vistió la camiseta de Boca Juniors entre 1968 y 1072. Y su paso por el equipo quedó grabado en toda Argentina. Incluso, él asegura que pertenecer al cuadro ‘xeneize’ fue lo mejor que le ocurrió en la vida.