Exmiembro del Sodalicio brinda testimonio de abusos ante el Congreso

Síguenos en Facebook

La Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones del Congreso, sesionó hoy desde las 10:30 de la mañana y recibió a José Escardó Steck, quien fue miembro del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) y contó la experiencia que vivió dentro del grupo religioso.

José Escardó realizó la primera denuncia contra el SVC en el año 2000 a través de una revista y reveló los abusos psicológicos y físicos que sufrió durante su participación en la organización.

Testimonio

Durante su testimonio ante la comisión investigadora, Escardó contó que fue dirigido espiritualmente por Germán Doig, el segundo de Luis Figari, fundador del SVC y acusado de abusos sexuales.

“Germán Doig era el representante de Dios, de Figari, de Jesucrito, no había nada que no conociera de nosotros. Siendo menor de edad iba a la comunidad del Sodalicio y trabajaba directamente con él(...), en un momento cuando yo aún tenía 17 años cierra la puerta de su oficina y me dice que necesita saber algo de mí como director espiritual”, contó.

En esa línea, Escardó señaló que Doig le pidió que se quite la ropa para ver si su cuerpo “estaba físicamente listo” para los ejercicios dentro de la organización religiosa.

“Entonces me quedé sin ropa y comenzó a tocarme en distintos músculos del cuerpo para ver según él si yo tenía la fuerza física para soportar los ejercicios”, indicó.

Contó que cuando estuvo en el mes de prueba, los llevaban a correr desde las 6 de la mañana y yo siempre me quedaba atrás.

“Venían con una ramita y me golpeaban en la parte posterior de las piernas”, reveló.

Esto además de recibir otros castigos: ayunos a base de agua y lechuga, dormir en las escaleras durante un mes, cuidar la capilla del jardín durante toda la noche y otros.

En otro momento, sostuvo que tenían diversas dinámicas a las que eran sometidos. Entre ellas, Escardó se armó de valor para contar la experiencia de "las navajas" y quebró su voz.

"Teníamos muchas horas de estudios durante el día. En la sala de estudios nos sentábamos con un escritorio pequeño, había una repisa y un cuadro. A mi lado había otro sodálite en formación. Por detrás vino Draxl (quien fue un formador en el SVC) con una cuchilla suiza y sin que yo me diera cuenta me la pone en el cuello(...) y me dice ´pídeme que te la hunda más´, me comenzaba a gritar y comencé a llorar", relató.

En esa misma línea, le dijo que no podía más y se retiró para acercarse al sodátelite arequipeño que estaba a su lado y le puso la cuchilla de la misma forma, él si la empujó.

"Así que lo puso de ejemplo y me dijo: mira cómo él lo hace y tú no. Me dijo que me pare, me comenzó a hablar y me iba clavando la cuchilla en el pecho", manifestó.

La comisión investigadora presidida por Alberto de Belaunde (Liberal) tendrá que elaborar una guía para orientar a los medios de comunicación sobre la forma de cómo abordar denuncias sexuales contra menores, a fin de evitar la revictimización.