Expresidente del TC postulará al Congreso con FP y ratificó que "al pueblo no se le hace caso"

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesía, fue incluido en la lista de postulantes al Congreso de Fuerza Popular con el número 10, y se expresó en la misma línea sobre su posición respecto a la ciudadanía.

"Me ratifico en que al pueblo no hay que hacerle caso, hay que escucharlo, hay que tomarlo en cuenta; el pueblo se equivoca, de lo contrario no hubiera escogido a Alberto Fujimori o a Alan García. El pueblo se equivoca, quieren que se suba los sueldos, que se bajen los impuesto y el pueblo pide a veces cosas que no están en el marco de la constitución", reflexionó Mesía en Exitosa.

Con el número 10: Cerrar el paso a la asamblea constituyente. Democracia o comunismo. pic.twitter.com/fXD2cZFtOB — CARLOS MESIA (@CARLOSMESIA) 5 de noviembre de 2019

Como se recuerda, Mesía había sido invitado a la sesión de la Comisión de Constitución del Congreso disuelto - que lideró la fujimorista Rosa Bartra - para brindar una opinión técnica sobre el proyecto de adelanto de elecciones que el presidente Martín Vizcarra presentó al Parlamento. Allí, el que fuera presidente del TC entre 2011 y 2012, se pronunció en la misma línea.

"Al pueblo no se le hace caso; al pueblo se le gobierna. El pueblo solo tiene derechos, y esos derechos le nacen de la constitución", sostuvo.

En aquella sesión, además, les dijo a los congresistas que "el pueblo no sabe lo que es el bien común, y los políticos sí".