Hace unos días el Gobierno nombró nuevo representante del Perú en la OEA al expremier Vicente Zeballos. ¿Cómo evalúa esta designación?

Es una designación que ha suscitado controversia. Si no se tratase de un personaje que ha tenido un protagonismo en el contexto de la pandemia, esta decisión no habría suscitado mayor debate. Desde mi punto de vista, la designación es desafortunada.

¿Zeballos podrá continuar con los trámites o gestiones que ya había desarrollado su antecesor en materia internacional?

Mientras que el señor Zeballos llegue a Washington y empiece a tomar conocimientos de los temas hemisféricos, francamente pasarán 11 meses. Lo aconsejable hubiera sido que el presidente mantuviera en su cargo al señor José Manuel Boza.

Los excancilleres Francisco Tudela y Luis Gonzáles Posada señalan que por un lado el presidente tiene la facultad del nombramiento, pero también consideraron que podría ser una carta política. Otros opinan que Zeballos no tiene experiencia diplomática…

Estoy de acuerdo en que Zeballos no tiene experiencia diplomática, pues no podemos tapar el sol con un dedo, es claro que no la tiene. Sin embargo, no hay un solo gobierno que no haya practicado estos nombramientos de confianza con amigos, cercanos o personas sin experiencia. Yo hubiera evitado abrir ese frente en un gobierno que no está debilitado sino arrodillado frente a la crisis del coronavirus.

¿Es idóneo para el cargo?

Su designación ha sido inoportuna. Han dicho cómo una persona como él que tuvo una gestión tan lamentable sobre el contexto de crisis en salud es el nuevo embajador. La crítica es razonable y tiene fundamentos.

Según la Ley del Servicio Diplomático, Zeballos debería contar con un comportamiento impecable pero no fallaría pues en 2012 fue demandado por alimentos...

Totalmente. Si analizamos otros nombramientos ocurre lo mismo. No quiero justificar esto, lo que quiero decir es que hay un tema de fondo y mientras eso no se corrija, seguirán ocurriendo este tipo de cosas.

Perfil

Antonio Maldonado es abogado. Egresado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en Derechos Humanos, Procesal y Penal. También es experto en Defensa Pública y Derecho Internacional. Fue procurador anticorrupción en 2004-2006.