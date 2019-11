Fabiola Muñoz: Gente del Valle del Tambo tiene derecho a rechazar proyecto Tía María

Síguenos en Facebook

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, aseguró que los pobladores del Valle del Tambo tienen derecho a rechazar el proyecto minero Tía María, pero no a afectar al resto de personas con los bloqueos de las carreteras.

"La gente del (Valle del) Tambo tiene derecho a decir no estoy de acuerdo, a reclamar, pero no tiene derecho a afectar a otros ciudadanos cortando el tránsito", remarcó la funcionaria durante una entrevista a Agenda Política de Canal N.

Luego, Muñoz consideró que el rechazo al proyecto minero responde a una desinformación. Dijo que erróneamente algunos creen que se va utilizar agua subterránea, en vez de agua del mar en el marco de ese proyecto.

"En una entrevista me dijeron: 'ministra la población cree que no se va a utilizar agua de mar, sino se mantiene el esquema de utilizar agua subterránea'. Eso no es correcto. En el estudio de impacto ambiental está que van a usar agua del mar", manifestó.

En ese sentido, precisó que la empresa Southern Copper tiene la responsabilidad de informar de forma minuciosa a los habitantes de Arequipa sobre el proyecto minero.

"Si a la gente todavía no le queda claro, entonces, hay que seguir informando, transparentando e insistiendo. La empresa tiene la primera responsabilidad de hacer que la población conozca de cabo a rabo el instrumento de gestión ambiental", subrayó.

Además, dijo que el Ejecutivo tiene que ayudar con el proceso de información. "El Ejecutivo tiene que ayudar en ese proceso de información. Nosotros no somos un gobierno que impone las cosas", refirió.

Como se recuerda, recientemente el Consejo de Minería confirmó la licencia de construcción a Southern Copper, luego que el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, presentó un recurso para que esa empresa no realice sus labores en la zona.