Una vacunación masiva en el Perú podría tomar meses o años, indica Martín Vizcarra, presidente de la República, es por ello que el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley para acelerar los procesos de las autorizaciones una vez que las candidatas a vacuna contra el coronavirus prueben su eficacia.

“Modificación del artículo 8 de la ley 29459, Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, con esta norma nos va a permitir que una vez que se apruebe (la vacuna candidata) con todas las seguridades del caso podamos dar las autorizaciones correspondientes, pero no podemos emitir la norma en el Consejo (de Ministros) tenemos que derivar al Congreso de la República para que nos apruebe esta modificación porque no puede darse el caso que tengamos la vacuna y no podamos aplicar por falta de una autorización ”, señaló durante el pronunciamiento que brindó este viernes.

MIRA AQUÍ LA TRANSMISIÓN

VIDEO RECOMENDADO