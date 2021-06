Esta semana entró en debate la posibilidad de anular la segunda vuelta electoral e incluso el exjuez Javier Villa Stein presentó una demanda de amparo para hacerlo efectivo.

Para el abogado Fernán Altuve-Febres, la anulación es posible y que está dentro de las facultades que tiene el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

¿Es posible la nulidad de la segunda vuelta?

Me parece que es absolutamente posible dentro de las facultades que tiene el JNE para resolver un conjunto de irregularidades que se hacen evidentes y, que si ellos las comprueban, no pueden determinar un ganador, y si no pueden determinar un ganador, pueden declarar la nulidad de la elección de la segunda vuelta y en todo caso también de la primera.

¿Con qué indicios?

Existen actas, más o menos alrededor representativas de 50 mil votos, que tienen una sola firma, la firma de un solo titular, verifico que es el personero de uno de los partidos. Usted no puede acreditar que tienen valor legal actas por 50 mil votos con una sola firma (...). Estamos en una situación en la cual en que si el JNE actúa como en mi opinión debe ser, reconoce y declara que las irregularidades no permiten llegar a una cifra definitiva y cierta con un resultado que asegure una legitimidad para un gobernante, ¿cuál es la consecuencia de eso? La nulidad.

¿Hay indicios suficientes para decir que se habrían alterado los resultados?

Para mí los hay, para una parte de la población los hay, creo que en la opinión pública hay una enorme cantidad de personas que piensa lo mismo (...). Si este sector, bajo cualquier criterio, va a considerar que la proclamación de un candidato fundamentado en estas irregularidades es ilegítimo, si lo constata el JNE, este órgano que tiene que tomar una decisión en este momento, es una posibilidad entre sus decisiones la declaratoria de nulidad.

¿El caso de la nulidad de elecciones puede llegar al Tribunal Constitucional (TC)?

Salvo que la vía obtenida por el señor Villa Stein (quien presentó la acción para anular las elecciones) sea la adecuada, a lo mejor ha encontrado una vía para que llegue al TC. Desde el punto de vista de los procedimientos regulares, ninguna resolución del JNE es revisable por el TC.

Fuerza Popular ha presentado un recurso de hábeas data…

Creo que es un recurso fundamental. Si los documentos que tiene la obligación de dar la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sirven para la probanza de las irregularidades, comprenderán qué importancia tiene. No puede llegar a la presidencia del Perú una persona cuyas actas acreditan irregularidades.

Jorge Salas Arenas, presidente del JNE, argumentó la dificultad de ver el padrón por el cumplimiento del cronograma electoral...

Qué raro porque la ONPE no le ha dicho a él, ni siquiera ha consultado, cuánto se va a demorar en hacerlo. ¿Cómo sabe que se van a demorar tanto? ¿Extraño no? ¿Cómo sabe? ¿Preguntó? ¿le ha mandado un oficio? Él presume que se van a demorar ¿cómo así? ¿a raíz de qué?.

¿Ver el padrón no podría generar una dificultad en el cumplimiento del cronograma electoral como dice Salas Arenas?

Podría significar, eso es una especulación, los magistrados no resuelven en base a especulaciones, resuelven en base a hechos, si tiene un documento que diga “voy a demorar 32 días, 90 días”, pero no lo tiene. Los magistrados en la democracia y en los países donde hay estado de derecho resuelven sobre hechos, no sobre “podría”. ¿Qué resolución es esa?.

¿Entonces por qué se refirió así sobre el tema?

Su adelanto de opinión lo compromete (...). Lo que está evidenciando es que no le da la gana y uno se pregunta por qué, por qué quiere encubrir unos documentos y que no se vean. ¿Qué interés tiene? Si ya comprobamos que en un Jurado Electoral Especial se demoraron 48 horas.

Fernán Altuve-Febres

Abogado e historiador. Estudió derecho en la universidad de Lima. Tiene una maestría en Historia de la Filosofía y de doctorado en Filosofía por la UNMSM. En el año 2000 fue elegido congresista de la República.

VIDEO RECOMENDADO

Francisco Sagasti: Comando Conjunto de las FF.AA. recibió carta “pidiendo que actúen contra la Constitución”