El congresista del Frente Amplio Enrique Fernández Chacón acudió hoy a la sede del Parlamento tras recuperarse del COVID-19 luego de haber estado internado en una clínica de Lima por varios meses.

En declaraciones para Canal, el parlamentario explicó que el presidente del Congreso Manuel Merino de Lama quien lo ayudó a conseguir una cama UCI en una clínica local por medio de una llamada telefónica.

“Yo voy a agradecer al presidente (del Congreso) por la gestión que ha hecho porque a mi no me querían recibir en ninguna clínica. Creían que era un viejo común y corriente y no encontraba (cama) y de repente me dicen que vaya a la Clínica Ricardo Palma y que había una cama reservada para mí y ¿qué era?, que el presidente había llamado diciendo que por favor...nadie me recibía”, reveló el parlamentario.

“Fui como un ciudadano enfermo pero como vi que esto no funcionaba...", agregó. “No estoy cometiendo nada...Estoy diciendo la verdad”, señaló.

Según Canal N, el congresista bajó 23 kilos tras estar internado para superar el COVID-19.

Internado en la clínica Ricardo Palma

El congresista de 78 años confirmó el pasado 7 de junio que había dado positivo en una prueba para detectar coronavirus. Desde entonces, fue internado en una clínica Ricardo Palma, donde aseguró que fue inducido a un coma mientras recibía atención médica hasta mediados de julio. El 22 de ese mes pidió que le dieran de alta.

