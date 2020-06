El parlamentario Enrique Fernández Chacón señaló por medio de una videollamada con Canal N que ya se siente mejor y que se está recuperando del coronavirus.

El congresista del Frente Amplio dijo que en los primeros días sintió fiebre y malestar en el cuerpo, por lo que decidió someterse a pruebas moleculares para determinar su diagnóstico.

Además explicó que pese a guardar cuidado para no contagiarse, dio positivo al COVID-19. “Por cualquier lado está. Caminas a tomar un taxi o lo que sea y encuentras. Es imposible”, señaló.

"Afortunadamente no me ha dado como para poner en peligro mi vida y es lógico que tengo que cuidarme. No la voy a poder contar si me descuido”, contó.

Chacón espera ser dado de alta en los próximos días a sus 77 años de edad. “Parece que la voy a librar no hay problema. Tomé todas las precauciones”, dijo con estusiasmo.

Fernández Chacón asegura que viene cumpliendo con todas las disposiciones recomendadas por el Ministerio de Salud (Minsa) para controlar la propagación del virus.

